El color verde no se ha caído del cuadro

Y sí. La lírica existe. Sigue más viva que nunca pese al Covid y los ERTE. Y se ha hecho plástica en Madrid. Cómo no. Esa ciudad donde antes, en los tiempos prepandemia, todo pasaba... y ahora sigue pasando. Las elecciones de mayo florido han puesto el objetivo en la Comunidad, pero luego, cuando se envíen los sobres y las papeletas a reciclar, Madrid volverá a ser protagonista. Y si no miren. La paleta de colores -no políticos-, que se han dado cita en Estampa 2021. ¿Quién dijo Covid? Ifema ha extremado las medidas sanitarias e higiénicas para acoger a 70 galerías y alrededor de 1.000 artistas en una nueva edición de la singular Feria Estampa. Desde ayer y hasta el 11 de abril. Todo con el objetivo de «reactivar el mercado artístico español». Ahí es nada. Pero bueno, si Madrid no puede ya me dirán quién. Una edición presencial, garantizando una experiencia de visitas y paseos por las galerías segura, con unos programas específicamente pensados para dar confianza y eficacia a compradores y coleccionistas.

Premonitorio de nuestro más o menos inmediato futuro podremos contemplar la «intervención mural» -se llama así, no sean paletos- titulada «Esto también pasará», realizada por la artista Blanca Gracia. Un guiño de complicidad a la situación sanitaria que, podríamos pensar también, tiene una faz psicológica, quizá de llamada al consumo y a comprar obras. La artista parece decirnos, más allá de la ansiedad que nos puede producir el aquí y el ahora: «Anímense, compren, la vida se acaba... O compren, esto pasará y tendrá Usted una bonita obra de XYZ en el salón de su casa».

Entre tanta UCI, número de contagios, vacunas o números rojos, en Estampa, como decíamos, también se ha colado el lirismo. Al menos la poesía que ha visto el objetivo del fotógrafo al capturar un cromatismo desfallecido en una de las galerías. Esa mujer vestida de verde, que parece haberse caído o haber sido expulsada del cuadro que preside la galería, es una composición queremos pensar que circunstancial de todo lo bueno y sugerente que nos aguarda en Estampa. En Estampa... y cuando todo esto pase.