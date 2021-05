El 10 de marzo la política madrileña cambió de paso. Es verdad que lo hizo como consecuencia de la moción de censura presentada en otra región. La presidenta del Gobierno autonómico disolvió la Asamblea. Con polémica porque hasta dos partidos de la oposición, PSOE y Más Madrid, presentaron a los pocos minutos sendas mociones de censura. La Justicia avaló la convocatoria electoral, que se había concretado minutos antes de que Díaz Ayuso rompiera la coalición con Ciudadanos que conformó en agosto de 2019. Aguado era cesado y, pese a su propósito inicial, la perspectiva de un mal resultado llevó a la formación naranja a presentar como alternativa a Edmundo Bal, un andaluz ante la batalla nada fácil de salvar los muebles en Sol. No era el único candidato nuevo en el ruedo del 4-M. Mónica García, una médica en tiempos de pandemia, como cabeza de cartel de Más Madrid. Y Pablo Iglesias, que dio un paso al frente al dimitir como vicepresidente del Gobierno y salir al rescate de su marca, que, en Madrid, coqueteaba en esos días de tsunami mediático con el umbral del 5%, línea roja de la desaparición parlamentaria. Arrancó la campaña con la candidata popular disparada en las encuestas y ante el reto de salvar el punto decisivo del debate electoral. Ayuso salió de Telemadrid sin apenas rasguños. Desde ese momento, la contienda se transformó. El tono bronco pasó a ser el eje de todo. Poco importaban ya las propuestas que los seis partidos tenían para los votantes. Y ayer cerraron con una última palabra antes de que mañana abran las urnas.

Isabel Díaz Ayuso (PP): una mayoría para evitar injerencias desde Moncloa

Arropada por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, de la dirección madrileña y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la candidata a la reelección insistió ayer desde el Puente del Rey en uno de los mensajes clave de su campaña: pedir a todos los madrileños que le permitan tener un «gobierno en libertad» y que le den una «amplia mayoría para no defraudar». Sin la hipoteca de los socios. Ofreció siete razones para lograr esa amplia mayoría: para no cambiar el sentido político de la Comunidad de Madrid según convenga; «Para evitar las injerencias de la Moncloa todavía mucho más tiempo; para proteger los colegios de Educación Especial, a la concertada, a la pública; para que nadie vuelva a boicotear un hospital con pacientes dentro que están sanando; para que si digo que voy a bajar los impuestos lo puedo hacer el mes que viene, que no me lo han dejado; para hablar con orgullo de España, pero sin odios y porque el pueblo de Madrid se merece a los mejores gestores que están entre todos aquí delante». Su último mensaje, en clave nacional, «Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura. Vayamos con pasión a las urnas».

Cierre de campaña del PP en el Puente del Rey

Ángel Gabilondo (PSOE): el socialismo como «vacuna contra el odio»

Este 2 de mayo se cumplieron 213 años del levantamiento en Madrid, pero, también, fue el aniversario de la fundación del Partido Socialista Obrero Español en 1879. Aprovechando la ocasión, Ángel Gabilondo empezó su último discurso de campaña con una promesa: «Como no nos ha fallado el PSOE en 142 años de historia, yo no os voy a fallar en estas elecciones». El lugar elegido fue el Parque Forestal de Entrevías, en Puente de Vallecas, y como ya lo hizo en el arranque de esta carrera hacia la Puerta del Sol, Pedro Sánchez estuvo presente, arropando a un Gabilondo que, como repitieron varios de los ponentes, llega a las urnas mucho menos «serio, soso y formal» y convencido de su victoria: «Vamos a gobernar porque vamos a ganar y vamos a ganar porque vamos a ir a votar», afirmó animando a una participación masiva el 4 de mayo. El del PSOE cerró su campaña presentándose como «la esperanza frente al miedo», como «la vacuna contra el odio», remarcando que «el socialismo no excluye a nadie», sino que, «se excluyen solos los que se salen de la Constitución, que es nuestro hogar». «La libertad, la fraternidad y la igualdad», dijo, «no existe la una sin la otra».

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Edmundo Bal (Ciudadanos): el centro político y «la revolución de la moderación»

Edmundo Bal no teme al 5% y apunta más alto: «Me encantaría que el 4 de mayo Ciudadanos ganara a Unidas Podemos, para demostrar que no se puede enfrentar a los madrileños», auguró en su acto de cierre de campaña en la plaza de la Villa, al que también asistieron Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Y lo mismo dijo sobre los que «quieren imponernos la agenda del pasado». Frente a los malos presagios que tienen algunos para la formación naranja tras estas elecciones, el candidato defendió su discurso con entusiasmo, seguro de que «en el centro está la mayoría»: «Nosotros representamos la concordia, la moderación y el respeto de la libertad de todos, también de los que no piensan igual», insistió. Así, y como ha hecho durante toda su campaña, marcada según sus palabras por la «educación, la elegancia y la tolerancia», Bal se colocó una vez más entre los dos lados de una contienda política en la que no quiere participar, lo que denominó como una «revolución cívica». «Aquellos que no gritáis, que dialogáis, todas esas personas que sentís verdadero amor por vuestros compatriotas solo podéis votar a Ciudadanos», dijo «orgulloso de ser de su partido».

(I-D) La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal y la líder del partido, Inés Arrimadas.

Mónica García (Más Madrid): ganar y poner «la vida por encima de la política»

A Mónica García le gusta el trap, los girasoles y el color verde, y de todo ello se quiso rodear durante su cierre de campaña, un evento realizado con energías renovables en la Cuesta de Moyano, con Íñigo Errejón y Rita Maestre. Unos segundos le bastaron a la de Más Madrid para emocionarse al recordar a sus compañeros del Hospital 12 de Octubre, «quienes han luchado por nosotros durante esta pandemia» y a quienes, dijo, «les debemos un gobierno que ponga la vida por encima de la política». Recompuesta, Mónica García continuó arremetiendo contra Isabel Díaz Ayuso, a la que se refirió como «lo malo conocido», parafraseando a la líder de las juventudes del PP, Beatriz Fanjul: «Lo bueno por conocer es un gobierno que hable de lo que de verdad importa, que nos cuide, que haga de la transición ecológica su bandera y de los aplausos a las 20:00 su brújula», remató. De nuevo evocando las palabras de su adversaria, la candidata del «lobby de los cualquiera», terminó llamando a votar: «El 2 de mayo nos recuerda que vivir a la madrileña no es egoísmo, es solidaridad y empatía; entonces llenamos las calles, en 2020 llenamos los balcones y en 2021 llenaremos las urnas».

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García y el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Rocío Monasterio (Vox): un voto patriota con el que frenar el globalismo

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, pidió el voto para proteger la región de la izquierda y de «sus políticas que traen ruina», y crear «una sociedad de patriotas», porque hacer patria hoy es «creer en lo común» y es «la mejor manera de oponerse al globalismo». A su juicio, «la patria es el último refugio al que acudir cuando no queda nada, por eso sólo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria». Rocío Monasterio estuvo acompañada, como casi en toda la campaña, por Santiago Abascal. En la plaza de Colón fue ovacionada por miles de simpatizantes que ondeaban banderas de España. Ante ellos, Monasterio criticó a «esa izquierda pija que va a Vallecas de turismo, que ha abandonado los barrios, que llama xenófobo al vecino que pide seguridad en las calles». Y precisamente por esta razón, prosiguió Monasterio, «nos insultan, nos tiran piedras, porque saben que somos la voz del sentido común, la que madruga, que es valiente, y que ha dicho ‘hasta aquí hemos llegado’». La candidata de Vox pidió la movilización de sus bases ante el hartazgo por el «adoctrinamiento en las aulas» y por el hecho de que quieran que los niños sepan «más de genero y afectos sexuales que de matemáticas, lengua e historia».

El líder de la formación, Santiago Abascal y la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

Pablo Iglesias (Podemos): contra los que «normalizan el fascismo»

«Esta ha sido la campaña más emocionante que he vivido y en la que, probablemente, nos estemos jugando más que nunca». Contundente, Pablo Iglesias abrió y cerró el último acto de Unidas Podemos previo al 4-M en el Anfiteatro Lourdes y Mariano, en Vicálvaro. Un evento en el que intervinieron también la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Irene Montero y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y que giró fundamentalmente en torno al «significado político de defender la democracia frente a la ultraderecha». Sin duda de que esta «reacción antidemocrática» es lo que implica que su partido, ya en las instituciones, «haya demostrado que las cosas se pueden cambiar y que respetando las reglas del juego se puede mejorar la vida de la gente», Pablo Iglesias fue intransigente con quienes «normalizan el fascismo y se permiten banalizar la mayor amenaza europea del momento». Por eso, para el de Unidas Podemos, esta campaña ha servido para que «la derecha enseñe su verdadera cara: la de enemigos arrogantes y violentos de la democracia». Contra ellos, dijo, que «para mantener sus privilegios y su poder están dispuestos a todo», solo hay una respuesta: «democracia, ley y orden», «haya que mirar a los ojos a quien haya que mirar».