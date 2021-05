La delegada del Gobierno “sugiere” a la Comunidad de Madrid que imponga el toque de queda

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían “más seguros”, después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

“Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos”, ha trasladado la delegada en una entrevista con ‘Telemadrid’. Unas palabras que llegan al tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuncia este domingo que “no procede la ratificación de la limitación de entrada y salida de personas ni la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4”.

González ha recordado que la Comunidad ya ha dicho que no está de acuerdo con el toque de queda y que tienen que trabajar bajo lo que determine el Gobierno regional. “Son las comunidades en esta cogobernanza las que tienen que dirigir de acuerdo a las circunstancias de cada comunidad”, ha sostenido.

A su juicio, no haría falta que el Gobierno de España estipulara medidas comunes, porque aquellas comunidades que quieren “ser responsables y tomar medidas y afrontar la situación sanitaria con seguridad lo tienen en su mano”.

Una situación que ya fue denunciada este pasado viernes por el consejero madrileño Enrique López al apuntar que “con una Ley de Pandemias”, algo que no ha querido acometer el Gobierno de Sánchez, todos sabríamos a qué atenernos”.