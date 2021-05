Castigo a Sánchez de los afectados por el cierre de Navacerrada

No hubo noticias de los alcaldes antes de las elecciones... y tampoco las hay ahora después del 4-M. Salvo una: están en serio riesgo de perder sus ayuntamientos. El cierre de las centenarias pistas de esquí de Navacerrada, decretado por el Ministerio para la Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera, no ha ayudado a frenar la debacle del PSOE. Y tampoco lo ha hecho el silencio al respecto de los ediles implicados, a pesar del daño al comercio y al turismo que provocará el adiós de las tres pistas principales de la estación: El Escaparate, el Telégrafo y El Bosque. Una medida adoptada por el Gobierno central, argumentan, debido a que se trata de zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental. De momento, el plan sigue vigente: en octubre cerrarán sus puertas, haciendo peligrar miles de empleos.

Sabido es que Isabel Díaz Ayuso ha ganado en todos los municipios madrileños salvo en dos: Fuentidueña del Tajo y el Atazar. Una corriente «popular» que se ha hecho notar también en aquellas localidades que pueden verse afectadas en mayor medida por el cierre de las pistas de Navacerrada. Y la inacción de los consistorios del PSOE ante la decision del Gobierno de Pedro Sánchez puede significar su puntilla. Empezando por el principal, el de Navacerrada, liderado por la socialista Ana Paula Espinosa. Tras las elecciones del 4-M, el PP, partido que se ha opuesto al cierre, ha aumentado 24,21 puntos con respecto a 2019, mientras que el PSOE ha visto reducidas sus papeletas en más de 9 puntos. De este modo, extrapolando los resultados a unos comicios municipales, la unión del PP y Vox sumaría más de un 64% de los votos, mientras que la izquierda se quedaría en un 31,55%.

Más ajustado sería el desenlace en Cercedilla, otro de los municipios por los que cruza la estación de esquí. Además, en este caso no hay un alcalde socialista al mando, sino de la agrupación Juntos por Cercedilla. Se trata de Luis Miguel Peña, ex de Izquierda Unida, que renovó su mandato gracias a los votos de PSOE y Unidas Podemos. En todo caso, los socialistas se dejaron más papeletas que en la media regional: 13,5 puntos frente al 10,4 de Gabilondo. Sumando los votos de los dos bloques, la derecha aventajaría en cuatro puntos a la izquierda: un 49,7% de los votos para PP y Vox; un 45,3% para Más Madrid, PSOE y UP. La localidad colindante de Becerril de la Sierra, gobernada por el socialista Antonio Herrero, también podría dar un vuelco. Su partido pasó de más del 26% de las papeletas en 2019 al 14%, mientras que el PP creció casi 26 puntos, hasta ser el más votado con casi un 50% de los votos. De este modo, la derecha podría asaltar el Ayuntamiento de Becerril, tras hacerse con más del 60% de los apoyos, frente al cerca del 35% que obtendría la izquierda.

Algo similar podría ocurrir en El Boalo, regido por Javier de los Nietos Miguel (PSOE). Su partido quedó en tercer lugar con un 13,7% de los votos, por detrás de PP (45,5%) y Más Madrid (17,7). Una vez más, PP y Vox superarían más de la mitad de apoyos en el municipio, un 55,7%, frente al casi 40% de la izquierda.

Manzanares El Real, con el socialista José Luis Labrador al frente, también podría cambiar de signo. Pasa de superar el 25% de los votos hace dos años a tener un 15%, mientras que el PP creció 18 puntos. Resultado reñido, si bien con ligera ventaja de la derecha: un 49% frente al 46% .

Moralzarzal es otro de los municipios no liderados por PP o PSOE. Su alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna, de la agrupación, Vecinos por Moralzarzal, renovó hace dos años su mandato gracias al apoyo de Cs, el Partido Alternativa Independiente de Moralzarzal (PAIM) y el PSOE. Con Cs prácticamente fuera de juego y los socialistas con 11 puntos menos con respecto a 2019, PP y Vox lograrían el 55,7% de los votos, por el 38,6% de los principales partidos de izquierda.

Por último, están los consistorios cercanos a Navacerrada y gobernados por el PP, que ven cómo crece su ventaja con respecto a sus adversarios. En Guadarrama, municipio regido por Diosdado Soto, los «populares» aumentan 24 puntos, en Rascafría, el PP crece 24. Por último, en Collado Mediano, ayuntamiento liderado por Irene Zamora (PP), el aumento en 22 puntos.