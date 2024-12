El campeón que empezó en Muay Thai por su madre, ante su gran reto

Nayanesh Ayman nació en la República Democrática del Congo hace 35 años, y como muchos otros migrantes, llegó a España hace más de veinte buscando una vida mejor. Su historia de superación y perseverancia en el mundo del deporte ha trascendido, convirtiéndole en un verdadero referente para los amantes de las artes marciales en España. Ayman es reconocido como el primer medallista español mundial de élite, campeón del mundo de la federación ISKA y miembro de la selección española de Muay Thai. Pero su camino hacia el éxito no ha sido fácil. A pesar de haber logrado estos títulos, siempre ha sido consciente de que lo más importante no son solo las medallas, sino los rivales a los que se enfrenta. «El valor del título lo pone el rival, y en este caso, el que tengo por delante es un reto muy grande, Sudsakorn Sor Klinmee, una leyenda viva del Muay Thai», nos explica Nayanesh mientras se prepara para el combate más importante de su carrera, un compromiso muy importante e histórico. En solo seis días, se jugará no solo el título mundial, sino también el cinturón intercontinental en el Fight Clubbing que acogerá el El Palatricalle di Chieti.

Desde hace siete años reside en Tailandia, la cuna del Muay Thai, aunque sus visitas a Madrid, la ciudad que lo acogió y de la que se siente profundamente parte, son frecuentes. Nos encotnramos con él en Pozuelo de Alarcón, en el GN Sport Center, el gimnasio donde siempre entrena cada vez que viene. Su rutina de entrenamiento es rigurosa y exigente, entrenando mañana y tarde, alternando entre paos, manoplas, sparring y trabajo técnico. «Estoy entrenando más que nunca, la preparación tiene que ser perfecta, no puedo permitirme fallar en nada», comenta.

Nayanesh Ayman, medallista español de Muay Thai. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

La historia de Nayanesh en el mundo de las artes marciales comenzó por una razón muy personal. En su juventud, presenció el sufrimiento de su madre, víctima de malos tratos, y fue ese dolor lo que le motivó a aprender a defenderla. «Comencé a practicar artes marciales porque quería saber cómo defenderla si volvía a ocurrir. No lo hice pensando en pelear, de hecho, me aterraba la idea de subir a un ring o de golpear a otra persona», confiesa. Al principio, su única motivación era proteger a su madre, pero pronto descubrió su talento para las artes marciales y, alentado por las personas cercanas a él, comenzó a tomarse el deporte más en serio. «Y aquí sigo, desde los 16 años, porque descubrí que esto era algo que podía hacer bien, y más aún, era algo que me daba propósito y disciplina», explica.

Su primer K.O.

Su primer combate de boxeo, a una edad temprana, lo ganó por K.O., rompiendo la nariz de su oponente en el primer asalto. A pesar de la sorpresa de su madre, que no sabía que su hijo estaba involucrado en competiciones de combate, Nayanesh continuó con su carrera. «Mi madre se enteró del combate por los carteles del evento. Aunque le mentí diciéndole que era solo una exhibición para no preocuparla, al final tuvo que darme su consentimiento para entrenar, aunque siempre lo hacía con algo de temor», recuerda. Ese primer paso en el ring marcaría el inicio de una carrera que lo llevaría a la cima del Muay Thai.

En 2016, después de sufrir diversas lesiones y sentirse estancado en España, Nayanesh decidió mudarse a Tailandia para mejorar su nivel de competencia. «Tailandia es el centro del Muay Thai, aquí los mejores luchadores entrenan a diario y enfrentarme a ellos sería el desafío que necesitaba para crecer», comenta. Su decisión no fue fácil, pero pronto demostró que había tomado el camino correcto. En un año, Nayanesh ya estaba destacando en competiciones internacionales. Ese mismo año, recibió la llamada de la Selección Española para representar al país en los mundiales IFMA, donde logró una medalla de bronce.

Nayanesh Ayman, medallista español de Muay Thai. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

A su regreso a España, decidió abrir su propio gimnasio, el Monchay Academy en Alcorcón, un espacio donde no solo se entrenaba Muay Thai, sino también se ofrecían clases de defensa personal para mujeres. «Es mi manera de devolver algo de lo que la vida me ha dado, y darles a otras personas la seguridad de saber que pueden defenderse si alguna vez lo necesitan», afirma.

Superar adversidades

El camino de Ayman no ha estado exento de dificultades. La pandemia de 2020 frenó su meteórica carrera y, poco después, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo dejó fuera de combate durante casi dos años. «Fue un golpe duro, tanto física como mentalmente. La recuperación fue lenta, pero gracias a mi entrenador Jacko, logré volver a confiar en mi cuerpo y en mis capacidades». Tras tres años sin competir, regresó al ring con fuerza, enfrentándose a los mejores luchadores del mundo en la Rajadamnern World Series (RWS), una de las ligas más prestigiosas de Muay Thai. «Los combates en Tailandia son de otro nivel, y competir allí me ayudó a mejorar mi técnica y resistencia», asegura.

Recientemente, Nayanesh se coronó campeón del mundo de ISKA en la categoría de 72,5 kg en Madrid, tras vencer a José Manuel Hita en una noche histórica para el Muay Thai español. A pesar de su éxito, sigue siendo un hombre humilde, reconociendo que cada victoria es el resultado de años de sacrificio y trabajo duro. A lo largo de su carrera, Ayman ha disputado 135 combates, logrando 71 victorias, 33 de ellas por nocaut, 22 empates y 42 derrotas. Esta impresionante trayectoria lo ha consolidado como uno de los luchadores más destacados de España y ha dejado una huella imborrable en el mundo del Muay Thai.

Nayanesh Ayman, medallista español de Muay Thai. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

«Cada combate, cada lucha, me ha enseñado algo nuevo. Mi objetivo ahora es seguir superándome a mí mismo. El Muay Thai me ha dado mucho, pero mi mayor satisfacción viene de saber que mi historia inspira a otros», dice. Nayanesh Ayman no solo ha sido un referente en el ring, sino también fuera de él, demostrando que, a pesar de los obstáculos, siempre se puede seguir luchando por lo que se quiere. Su nombre ya es un símbolo de esfuerzo, disciplina y perseverancia, y su historia continúa inspirando a generaciones de luchadores que sueñan con alcanzar las estrellas, tal como él lo hizo.

Su salto a la política

Ayman se presentó a las elecciones municipales de 2023 en Alcorcón como candidato por el partido Ahora Alcorcón. El deportista decidió dar un paso hacia la política con el objetivo de influir positivamente en su comunidad y aportar su experiencia como líder en el ámbito deportivo y social. A través de su participación en la política local, buscaba mejorar aspectos fundamentales como la seguridad, el bienestar social y la integración de los jóvenes en actividades saludables y formativas.

El enfoque de Ayman estuvo centrado en la promoción de valores como el esfuerzo, la disciplina y la superación, principios que él mismo ha vivido en su trayectoria como deportista de élite. Su propuesta incluía la creación de más espacios deportivos, el impulso de programas de prevención de la violencia, y la promoción de la igualdad de género, especialmente en temas relacionados con la defensa personal. Aunque no logró un escaño en el Ayuntamiento de Alcorcón, su participación en las elecciones representó un paso importante hacia la diversificación de la política local, aportando nuevas ideas y la visión de un individuo con una notable trayectoria de superación personal.