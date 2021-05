«Purga» en Más Madrid: cesados nueve vocales críticos con Maestre

Las heridas dentro del grupo municipal de Más Madrid continúan abiertas. El pasado marzo, el partido se rompió tras la marcha de cuatro concejales –Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas–, muy próximos a Manuela Carmena, y disconformes con el rumbo tomado. Sobre todo desde mayo de 2020. Entonces, Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, reestructuró la formación y, entre otras novedades, se impuso una «carta financiera» a los cargos de su partido, por la cual debían donar un porcentaje de su sueldo. Los cuatro ediles se negaron a participar y, tras ser apartados, abandonaron la formación para fundar la plataforma Recupera Madrid.

Algo similar ocurrió el pasado miércoles en puestos inferiores dentro del escalafón. Nueve vecinos vocales de Más Madrid –cinco del distrito de Salamanca, tres de Tetuán y uno de Carabanchel– recibieron una carta de despido por parte de la organización comunicándoles su despido. Según confirmaron fuentes del partido a LA RAZÓN, el motivo se debe a que ninguno de ellos «cumplía con los compromisos de la carta financiera».

«Algunos ya estábamos enfilados. Sabíamos que nos iban a echar», afirma a este diario una de las personas despedidas, y que prefiere guardar su anonimato. De hecho, antes de que se produjera su cese, habían sido expulsados de los grupos de Telegram del partido.

Este ex vocal asegura que la excusa de no abonar la carta financiera es «falsa». Primero porque «las personas en desempleo estaban exentas de pagar» dicha cuota. Y en el caso de los despedidos, se encuentran seis parados –entre ellos tres mujeres en situación de vulnerabilidad– y una persona inmersa en un erte.

En segundo lugar, estos vocales «aceptamos pagar la carta financiera, establecida en un 13% de lo que cobrábamos. Sin embargo, alguien nos comentó que, en vez de cargar los recibos a Más Madrid, los cargaban a Más País». Así, escribieron un correo a la dirección para aclararlo, porque financiar Más Madrid es una cosa, y financiar al partido de Íñigo Errejón para costear sus campañas electorales, era otra muy diferente por la que no estaban dispuestos. «En esos correos preguntamos cómo podíamos colaborar directamente con Más Madrid. Sin embargo, nunca nos contestaron».

En todo caso, los ex vocales consideran que esto es lo de menos. Creen que ha sido su actitud crítica con las últimas decisiones del partido lo que les ha sacado de Más Madrid. El último «roce», la concesión de la medalla del Ayuntamiento a Ana Botella y Manuela Carmena, una propuesta a la que la formación de Rita Maestre se mostró favorable.

De hecho, afirman que en algunas de las últimas reuniones de los equipos de distrito se presentaron personas afines a Maestre, sin ninguna relación con el barrio. Ahora, están convencidos de que eran «comisarios políticos», que tomaron buena nota de las críticas y que informaron de aquellos vocales «díscolos» con Maestre. Además, se da la circunstancia de que varios de estos vocales mantienen buena relación con varios de los ediles que abandonaron el partido y fundaron Recupera Madrid. Por todo eso, están seguros de que la decisión se debe a un «ajuste de cuentas».

«No nos pueden echar por eso. A nosotros no nos nombró el partido: somos representantes de los vecinos y la confianza nos la ha dado la asamblea del distrito. Solo la asamblea te puede retirar la confianza si haces algo para que así sea. Lo que no puedes hacer es argumentar un cese con que no aportamos dinero al partido. Eso es una extorsión», afirma este ex vocal. Por eso, está analizando la situación desde un punto de vista jurídico. Su intención, acudir a los tribunales. «Si has sido crítico con Rita, el machaque es continuo», concluye.