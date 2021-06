El Ayuntamiento de Madrid puso casi 30.000 sanciones por aparcar mal el patinete en 2021

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles una campaña especial con la que agentes de movilidad informarán y sancionarán hasta el próximo 15 de junio para corregir el estacionamiento indebido de bicicletas, patinetes, motocicletas y ciclomotores en trece “puntos negros” de la ciudad.

“Se está produciendo una enorme proliferación de estos vehículos, especialmente en las aceras y en el distrito de Centro, que ocasiona problemas de accesibilidad a los propios peatones”, ha declarado a los medios el delegado de Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Ha explicado la iniciativa en la Plaza de la Independencia junto a la entrada principal del Parque del Retiro, uno de los trece “puntos negros” detectados con esta problemática, ubicados en los distritos de Salamanca, Chamberí, Retiro, Arganzuela y Centro.

El delegado ha puntualizado que, desde la puesta en marcha de esta campaña específica, que comenzó el pasado día 1 de junio y se prolongará hasta el día 15, se han impuesto un total de 120 sanciones.

Los agentes de movilidad también están colgando folletos informativos en los manillares de las motocicletas mal aparcadas para que los usuarios conozcan cuáles son los lugares habilitados para estacionar de acuerdo a la normativa vigente.

La labor de sanción la estaban realizando paralelamente los agentes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) desde el pasado 2 de enero, que han notificado hasta el 31 de mayo un total de 38.050 sanciones, de las que 29.613 son a conductores de patinetes.

No obstante, desde octubre de 2018, los agentes de movilidad del Ayuntamiento han realizado hasta 15 campañas de esta tipología y han notificado un total de 5.287 denuncias sobre 17.857 vehículos controlados.

Las sanciones van desde los 30 euros por patinete mal aparcado o los 60 en el caso de las motocicletas, hasta alcanzar los 200 cuando el estacionamiento suponga un grave perjuicio para la movilidad.

“Muchas veces el mal estacionamiento se produce por un desconocimiento de las normas y no tanto por querer infringirlas, especialmente con los patinetes eléctricos, que son un vehículo nuevo”, ha asegurado Carabante.

Actualmente, el artículo 48 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el equipo de gobierno de Manuela Carmena, permite el estacionamiento en aceras a motocicletas de dos ruedas, patinetes, ciclomotores y bicicletas siempre que no exista señalización que lo prohíba, no exista banda de estacionamiento, se respete un ancho de paso de 3 metros para el peatón y no se realice a menos de 2 metros de paradas de bus o de pasos de cebra.

Concretamente, en aquellas aceras de menos de 6 metros de anchura, los conductores deben aparcar siempre el vehículo en paralelo al bordillo de la calzada.

Sin embargo, la Junta Local de Gobierno aprobó el pasado 27 de mayo la nueva ordenanza, que entrará en vigor después del verano y eliminará progresivamente el estacionamiento en acera de este tipo de vehículos, que deberán hacerlo obligatoriamente en la calzada y en lugares reservados a tal efecto.