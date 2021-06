Ayuso: “He escrito todo mi discurso y he intentado no llorar”

Escribió su discurso de toma de posesión entre ayer y esta mañana. De hecho, hoy se ha levantado a las 7 de la mañana para rematarlo. Está acostumbrada por su experiencia como periodista y parlamentaria a darle el toque final. Y para una ocasión como la de hoy “lo he escrito entero”. Pero es que, además, “a mí me gusta escribir mis propios discursos”, comentaba a los medios de comunicación Isabel Díaz Ayuso tras su investidura. “Y eso que mi perro Bolbo me ha dado una mañana tremenda”, decía.

Uno de sus objetivos de hoy era intentar llegar al final del discurso sin derramar una sola lágrima. “Mi objetivo era no llorar y acabar mi discurso lo más dignamente posible”. Y es que Isabel Díaz Ayuso reconocía que lo ocurrido hoy ha sido lo más importante de su vida. “Más que casarse”, llegó a decir.

Ayuso agradeció mucho que los presidentes autonómicos del PP acudieran a la Puerta del Sol a acompañarla en el día de su toma de posesión, al igual que Pablo Casado, con quienes tuvo un encuentro privado nada más acabar el acto. Pero también estuvieron entre los invitados su madre, unos tíos, su hermano y un sobrino que es su ahijado. “No quería mirarlos para no llorar”, dijo. También estuvieron Alberto y Antonio, dos amigos “que me ayudan con los discursos y con los que hablo mucho de política”.

No pasó desapercibido que no acudiera ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. Solo estuvo presente la Delegada del Gobierno en Madrid. Pero Ayuso le restó importancia al hecho: “Ni me he fijado”, dijo sin hacer mayor aprecio.

Pero si hay algo que fue muy comentado fue el vestido entallado color bugambilia escogido por Isabel Díaz Ayuso para su toma de posesión, que realzaba su figura y que fue muy alabado por todos los que acudieron al acto. “¿Quién es el diseñador o diseñadora?, preguntaba todo el mundo. Tras las insistentes preguntas de los periodistas se acabó desvelando que era un diseño de Vicky Martín Berrocal.

Ayuso acabó su discurso y resonaron casi de manera atronadora los acordes del himno de España. Después salió a la Puerta del Sol para saludar a un nutrido grupo de madrileños que la aclamaba. Entre ellos se encontraban personas que defendían la marcha por la libertad del pueblo saharaui. Algunos habían llegado desde Móstoles solo para saludar a la presidenta; otros desde Carabanchel...“Tú sí que vales. De aquí, a la Moncloa. ¡Enhorabuena!”, decían entre vítores y peticiones de selfies.