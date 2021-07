Manifestación del Orgullo en Madrid: horario, aforo, medidas de seguridad y la polémica de la bandera

La marcha estatal del Orgullo LGTBI de este sábado en Madrid será, según todas las previsiones, la manifestación más concurrida en España desde el 8M de 2019, justo antes de declararse la pandemia del Covid-19, aunque no contará este año con carrozas ni escenarios, pero sí con mucha vigilancia y despliegue policial. Estará limitada a un aforo de 25.000 personas. Antes de la pandemia, esta cita ha llegado a congregar entre 500.000 y un millón de asistentes.

Horario y recorrido: la manifestación saldrá de la glorieta de Carlos V, más conocida como de Atocha, a las 20 horas y finalizará en la plaza de Colón a las 23 horas. Los participantes recorrerán así todo el Paseo del Prado de la capital.

Medidas de seguridad: de común acuerdo, y dada la situación sanitaria por la pandemia, los convocantes, FELGTB y Cogam han desarrollado un completo protocolo sanitario. Entre ellas, la distribución de los manifestantes en cuatro columnas de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, así como el mantenimiento de una distancia mínima de al menos 1,5 metros, siendo obligatorio el uso de mascarilla durante todo el recorrido, en los términos establecidos por la normativa vigente. No esté permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Sistema de inscripción : los organizadores han habilitado un sistema de inscripción de las organizaciones participantes para establecer una vía directa de comunicación, de tal forma que todas ellas puedan respetar las normas establecidas. Al concluir la manifestación, a las 23 horas, los asistentes deberán abandonar el recorrido, no pudiendo ocupar durante más tiempo la vía pública.

Dispositivo de seguridad : la Policía Nacional ha movilizado 840 efectivos entre el pasado viernes y este sábado. Hoy se desplegarán 223 agentes de la Comisaría de Centro, 235 de las Unidades de Orden Público y 25 de la Brigada de Información. La Policía Municipal contará con una refuerzo de 360 agentes ese día para estos fastos. Además de apoyo a las labores propias de Policía Municipal si lo requieren, la Nacional se dedica a tareas de prevención, orden público y lucha contra delincuencia. En estas aglomeraciones y en años anteriores se ha observado la presencia de grupos de carteristas, que buscan bolsos, mochilas y móviles. Tras el hurto, se pierden y camuflan entre los viandantes hasta que se reúnen para compartir el botín.

Dispositivo de Emergencias : Por su parte, el Samur Protección Civil montará para la manifestación dos Puestos Sanitarios Avanzados (en Colón y junto a la Bolsa); tendrá operativas 8 Unidades de Soporte Vital Básico, 2 UVIS móviles, 2 equipos Halcón (motos sanitarizadas), 2 equipos DEPA y 15 ECOS (equipos que van a pie con mochilas sanitarizadas), además de dos equipos de mando. En total, este sábado contarán con un equipo de unas 150 personas entre funcionarios y voluntarios.

Qué se reivindica: la cabecera portará una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, y se situará para el arranque en la Plaza de Murillo, en la entrada del Museo del Prado. Tras la pancarta se pondrán activistas, sindicalistas y miembros del Tercer Sector relacionadas con el movimiento. No ha sido casual la elección de Colón para acabar la marcha. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha señalado que así “ocuparán el espacio de la ultraderecha, donde los discursos de odio hacia el colectivo hacia las mujeres y migrantes proliferen, una donde se juntan los cómplices del odio”.