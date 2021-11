Ayuso da portazo al PSOE en la negociación de los Presupuestos de 2022 y pide “humildemente” su apoyo a Vox

La negociación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 sigue en punto muerto. Ayuso no quiere negociar con el PSOE las cuentas. Lo dijo ayer y hoy lo ha vuelto a repetir con contundencia en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid después de que el nuevo portavoz del PSOE, Juan Lobato, volviera a proponer una negociación basada en un consenso parlamentario amplio.

Pero Ayuso no halla puntos de encuentro con los socialistas. “No encuentro un solo motivo: Ustedes pretenden subir los impuestos en Madrid, como han dicho tantas veces; les han subido las cuotas a los autónomos; nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos. Dígame en qué nos podemos encontrar. Aquí no estamos para repartir miseria y, por eso, no puedo pactar con el Partido Socialista los presupuestos”, ha sentenciado Díaz Ayuso.

Lo que sí quiere la presidenta regional es el apoyo de Vox. Por eso ha vuelto a pedir su apoyo para sacar adelante las cuentas del próximo año. “Les pido humildemente su apoyo, es de ley entendernos. Ambos partidos nos tenemos que entender para dar estabilidad a los ciudadanos”.

Pero Monasterio no esta dispuesta a dar el sí sin que antes se atiendan sus reivindicaciones: “educación gratuita, fomento de empleo plazas de FP y seguridad para que cuando los niños vayan al colegio no hayan sido adoctrinados en la aulas por políticas y leyes que aprobaron en el Parlamento”, recordó en la Cámara regional.

Hoy mismo ha registrado su Ley de Igualdad en la Asamblea, que pasa por la supresión de las leyes LGTBI, pero por ahora los de Monasterio solo ha conseguido que el PP esté dispuesto a hacer “cambios técnicos”. También su propuesta de gratuidad de la educación en etapas que no son obligatorias. Ahora que sus exigencias están por escrito, como pedían desde el Ejecutivo madrileño, “lo que necesitamos es que nos contesten”.