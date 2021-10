Javier Fernández-Lasquetty: «En Madrid estamos dispuestos a hacer cambios profundos en las leyes Lgtbi» El consejero de Economía, Hacienda y Empleo cree que los Presupuestos para 2022 saldrán adelante y convertirán a Madrid en la ciudad más vibrante de Europa, «the place to be»

A falta de la lista completa de peticiones de Vox para rematar un acuerdo sobre los Presupuestos de 2022, el consejero de Economía y Hacienda ya ha avanzado que el Ejecutivo madrileño está dispuesto a atender una de las peticiones ideológicas más importantes para los de Monasterio. No se eliminarán las leyes Lgtbi, pero sí se harán «cambios profundos» en su articulado.

¿Ha presentado Vox alguna lista con sus exigencias para negociar?

No. Vox ha hablado en las reuniones que hemos tenido de algunas cuestiones que ellos quieren incluir para que las tomemos en consideración en la negociación de Presupuestos y lo que necesitamos para avanzar es tener completas todas las propuestas que quiere. Espero que podamos avanzar cuando tengamos esa información completa.

¿Es fácil negociar con Vox?

Vox tiene propuestas que quieren que se tomen en consideración. Nosotros no tenemos líneas rojas pero estamos dispuestos a hablar de todas las cuestiones que nos han dicho hasta el momento. Para poder avanzar en el acuerdo tienes que conocer qué es lo que la otra parte quiere y, a partir de ahí, ver qué nos podemos poner de acuerdo.

O sea, que no se ha ido al detalle todavía.

No.

¿Cuántas veces se han visto para hablar de presupuestos?

Pues unas cuantas.

¿La Presidenta va a intervenir en la negociación?

Está absolutamente pendiente, yo hablo con ella constantemente sobre esta negociación. No ha participado en las reuniones que hemos mantenido, pero está al tanto de todo. Básicamente, las reuniones que hemos mantenido hasta ahora han informativas, para responder a preguntas.

¿Realmente la gratuidad de la educación es inasumible? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar su Gobierno para conseguir esos cuatro votos de Vox que necesita para sacar adelante las cuentas de 2022?

Sobre puntos que pueden ser parte de la negociación, como es el caso del que menciona, no hay nada que pueda decir en este momento hasta que no tengamos ese conjunto de propuestas de Vox y podamos empezar a trabajar con ellos.

¿Qué diferencia hay ente los Presupuestos de 2019 y los de 2022?

Son presupuestos de antes y después de la pandemia. En estos se tiene en cuenta lo que ha sucedido y, por tanto, hay un refuerzo importante en sanidad y en educación. Estos son también los presupuestos de la recuperación.

Los de 2019, como es lógico, iban en la línea de continuar una senda ascendente; los de ahora son para consolidar este dinamismo de Madrid después del encierro y del confinamiento y, por tanto, los de generar más empresas, más autónomos, más gente trabajando, más crecimiento económico. Hay muchas ideas nuevas, las ideas de Ayuso, que se corresponden con su programa de investidura.

¿Qué Madrid visualizaremos el próximo año con el proyecto de Presupuestos que han presentado?

Yo creo que estamos en el principio de un Madrid que va a ser la ciudad más vibrante de Europa. En cada momento siempre hay una ciudad que es el «the place to be». Lo ha sido Londres mucho tiempo, Amsterdam, París... Yo creo que Madrid está empezando a ser eso. Todos los europeos llevaban meses encerrados en su casa y no les dejaban salir más que a comprar la barra del pan y luego veían que en Madrid la economía seguía funcionando, la actividad en los bares, en los teatros...hasta la ópera. Eso ha generado unas ganas de estar aquí que no son solamente turísticas, sino también inversoras. Madrid va a recibir un aluvión de talento, de gente que se va a venir a invertir aquí, a hacer que crezca y se mejore.

¿Cree que Vox se va a poner del lado del PP cuando toque votar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de los grupos de la oposición?

Los presupuestos se corresponden con el programa de investidura. Son el traslado a cifras del programa que recibió el apoyo de dos grupos de la Cámara y queremos que tengan ese mismo apoyo.

Lo inexplicable sería que la izquierda ganara. Queremos que sean unos Presupuestos con los que VOX se sienta cómodo, pero también el PP, que tiene 65 escaños, más que toda la izquierda junta. El PP no puede dejar a un lado todos sus programas y todos sus proyectos y quedarse nada más que con los que tiene otro grupo con 13 diputados.

¿Cree que estos Presupuestos comen terreno político a Vox? Una de las propuestas estrella tiene que ver con la defensa de la natalidad...

No, no están hechos para combatir con nadie. Y menos con nuestro aliado parlamentario. No son unos presupuestos para que nadie se quede descontento, salvo los partidos de izquierdas.

¿Qué margen de negociación hay sobre la derogación de las leyes Lgtbi?

Vox nos ha dicho que para ellos es una cuestión central, importantísima, y nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a hablar de ella y a avanzar en cambios muy profundos en esas en esas dos leyes de 2016. Pero insisto, como no es el único punto que tiene Vox, necesitamos tener completo todo el catálogo de propuestas.

¿Por qué molesta tanto al Gobierno de Pedro Sánchez que Madrid tenga esa baja presión fiscal?

Por dos razones: porque les sirve de demostración ante la gente de que la política liberal funciona mucho mejor que la política socialista, que con impuestos bajos, las cosas van mejor que con impuestos altos.

Cuando llevas 17 años seguidos bajando los impuestos, se ven muy claramente las consecuencias. En segundo lugar, porque los presidentes autonómicos socialistas o los consejeros de Hacienda o María Jesús Montero no pueden soportar que la gente les pare por la calle y les diga que quieren que les baje el impuesto de sucesiones como en Madrid. Esta obsesión de Sánchez de darnos un hachazo fiscal a los madrileños en realidad solamente tiene 10 o 12 beneficiarios, que son los gobernantes socialistas. Si a Madrid le pegan un hachazo en el impuesto de sucesiones, lo que se recaude no va a beneficiar a ningún valenciano, extremeño o manchego.

¿Con su reforma fiscal, ¿cuánto dinero más tendrán los madrileños en su bolsillo a partir de que se apruebe esta medida el próximo miércoles?

Pues estimamos que 300 millones de euros cada año. Y son ya 53.000 millones de euros acumulados de dinero que se han quedado sus propietarios a lo largo de estos 17 años, con lo que todo eso ha significado en consumo, ahorro e inversión y que se ha traducido en crecimiento económico y generación de empleo. Eso es lo que explica en buena medida que Madrid haya ido mucho mejor que la media nacional.

Estos días ha estado hablando de descentralización de administraciones públicas. ¿Madrid ha valorado que impacto económico podría tener que algunas administraciones públicas se pudieran trasladar a otros sitios?

Las organizaciones públicas no creamos riqueza, más bien absorbemos riqueza, quien la crea son las empresas, es la gente, es el sector privado. Sánchez quiere descapitalizar España y, por tanto, que haya menos elementos que vertebren y que sean comunes a todos los españoles. Y lo que hace es generar una antipatía hacia Madrid que no existe, como si Madrid se lo quedara todo, cuando lo que pasa es que hay 5.000 millones de euros que en lugar de quedarse en el presupuesto de la Comunidad de Madrid, aparecen en el presupuesto de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de La Rioja, de Extremadura o de cualquier otra. Y está muy bien que sea así porque nosotros estamos aquí para hacer España. Esto es solidaridad. Pedro Sánchez está alentando la madrileñofobia y la idea de que Madrid se está quedando con lo tuyo, es de una irresponsabilidad absoluta.

Se ha hablado de que estos Presupuestos van a ser los del empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo se supone que se van a crear?

Los Presupuestos no crean empleo, es el sector privado, el talento humano y la creatividad. Es la libertad la que crea empleo y por eso estimamos que el año que viene va a haber 100.000 puestos de trabajo nuevos.

¿Se sabe exactamente cuál es la factura que ha supuesto la covid-19 para la economía madrileña?

Ha supuesto un total de 2.821 millones de euros en 2020 y 1.601 millones hasta septiembre de 2021.