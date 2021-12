Almeida explota contra Monasterio: “O rectifica o cuento lo que hablamos”

“Hoy le he recordado a Almeida que para conseguir un acuerdo con Vox como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central, que prometió revertir. Que cumpla su palabra, se aleje de la izquierda y contará con nosotros”. Este tuit, escrito ayer por Rocío Monasterio, ha provocado un enorme enfado al alcalde de Madrid. Sobre todo en un momento en que la formación verde, liderada en el Consistorio por Javier Ortega Smith, se niega no solo a apoyar sus presupuestos: según el Consistorio, Vox ni siquiera se sienta a hablar del tema.

“Desmiento ese tuit. Nunca me dijo lo que dice ese tuit”, ha dicho esta mañana el alcalde tras asistir al acto de conmemoración de la Constitución de 1978, en la Real Casa de Correos. Además, Martínez-Almeida advirtió de que hubo “un testigo de la conversación”, por lo que, “si Monasterio no rectifica, a lo mejor habrá que hablar con ese testigo”. “El tuit de Monasterio es falso, y si no lo rectifica tendré que decirle al testigo que diga qué es cierto. No acostumbro a desvelar conversaciones privadas, pero no puedo permitir que mienta de manera impune”, afirmó. “Ni una sola cosa de lo que pone en el tuit ayer formó parte de la conversación. Que rectifique”, subrayó.

Horas antes de la respuesta del alcalde, y mientras era entrevistada en esRadio, Monasterio volvió a lanzar un aviso al alcalde: solo se sentarán a negociar los presupuestos municipales “si recapacita, se aleja del comunismo, deja de multar y de quitar libertades”.

“En Vox hemos llegado a la política para dejar a la izquierda fuera de los gobiernos pero la sorpresa viene cuando Almeida pacta con los comunistas y les da un millón de euros para un grupo propio”, afirmó durante la entrevista, recogida por Europa Press. Una referencia esta última al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de la capital, formado por cuatro ediles escindidos de Más Madrid y recurrido judicialmente por su partido.