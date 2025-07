La crítica internacional que sacude a Madrid: "No es una ciudad de madrugadores"

Madrid es una ciudad de contrastes, bullicio y veranos infinitos, que vuelve a estar en el foco internacional. Esta vez, no por su gastronomía, su oferta cultural o su vibrante vida nocturna, sino por los horarios de vida que tanto impactan a los extranjeros. A través de un artículo en un medio estadounidense, Christopher Muther ha querido compartir las claves para sobrevivir al verano madrileño.

Lo que parecía ser una guía para visitantes, se ha convertido en una especie de espejo cultural que no ha dejado a nadie indiferente. Mientras algunos españoles afirman estar de acuerdo con el punto de vista del autor, otros cuestionan si realmente es una costumbre española o un estereotipo que se ha formado a lo largo de los años.

Una ciudad que vive de noche

En el medio estadounidense, Boston Globe, Muther ha dado la clave que deben seguir en un verano en Madrid: "adapta tu horario al clima" para disfrutar al máximo la experiencia. Para ello, el periodista ha experimentado unos días en la capital y ha alucinado como la gente cambia los horarios del día a la noche. "Es más de la una de la madrugada y estoy en una cola muy larga para comprar un helado", expresa. "Aunque es tarde, la noche está lejos de terminar", añade Muther.

A diferencia de muchos medios tanto nacionales como internacionales, en este artículo el autor reconoce que Madrid es "un lugar ideal para visitar durante los días más calurosos del verano". Para ello, ha calificado a la capital como un lugar único con museos, restaurantes y tiendas únicas, así como un parque de 140 hectáreas, refiriéndose a El Retiro.

¿Elogio o estereotipo?

Aunque el tono del artículo es claramente entusiasta, algunas de sus afirmaciones han sido vistas como condescendientes: "No empieces el día temprano en Madrid. No es una cultura de madrugadores". De esta manera, sitúa a los españoles como una sociedad que reduce su día a día en, básicamente, no hacer nada.

Otro tipo de descripciones como la de cenar a las 23:00 h de la noche, tomar un expreso después y pasar la mañana durmiendo la siesta define un ritmo de vida muy diferente al modelo más productivo de un verdadero trabajador, lo que puede ofender a quienes viven en Madrid todo el año y sí tienen tareas laborales.

Al final, Muther insiste en que no se trata de comparar, sino de apreciar Madrid como una ciudad única en España. "Dejé las mañanas libres para explorar tranquilamente los barrios a pie. Al mediodía, cuando las temperaturas empezaron a subir, busqué refugio en museos o tiendas. Después, almorcé tarde y me eché una siesta en el hotel durante unas horas. Al anochecer, volvía a salir", afirmó en el artículo.