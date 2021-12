Escritores piden a Almeida una calle para el hombre que construyó el reloj de Sol

Si son de Madrid y no les suena el nombre de José Rodríguez Losada, no se alarmen. Al contrario que otras personalidades que engrandecieron a la capital tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, no cuenta con una calle ni ningún otro espacio público en su honor que le recuerde. Y en días precisamente como el de hoy, deberíamos tenerlo más presente que nunca. Rodríguez Losada es el responsable de que, en torno a las 23:59 horas, estemos todos pendientes de la televisión, abrazados a un cuenco con 12 uvas, y observando con atención la que, al menos por espacio de un minuto, será la infraestructura que más miradas atraiga en todo el país: el reloj de la Puerta del Sol. Ahora, una iniciativa, encabezada por la asociación Escritores por la Historia, pretende poner fin a su olvido.

Relojero de profesión –había construido cronómetros para la Armada–, y exiliado en Londres debido a sus tendencias liberales, Losada regresó a Madrid transcurrida ya la primera mitad del siglo XIX. Paseando por la Puerta del Sol, no pudo evitar fijarse en el reloj de la torreta del Ministerio de la Gobernación. Una máquina que, según denunciaban los vecinos, fallaba más de la cuenta. Tres años tardó en construir uno nuevo. Lo donó a la reina Isabel II y fue inaugurado el 19 de noviembre de 1866, con motivo del cumpleaños de la monarca.

Así, Escritores por la Historia se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para solicitar un reconocimiento a Losada, constructor del reloj «más famoso de España» y todo «un símbolo de fraternidad y de unión entre todos los españoles». «Eso constituiría un acto de reconocimiento de todos los madrileños», concluyen.

Antonio Pérez Henares y Emilio Lara firman un escrito al que ya se han sumado personalidades como Juan Eslava Galán, Carmen Posadas, Javier Sierra, Santiago Posteguillo o Isabel San Sebastián, entre muchos otros. El relojero que nos marca el final de cada año no merece menos.