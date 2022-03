Pelea de hermanos entre Ayuso y García: “Al suyo lo apartaron por no hacer nada”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sus “lecciones feministas” cuando ésta preguntaba sobre su valoración de la desigualdad en la Comunidad de Madrid en la sesión de control al gobierno. Pero en los rifirrafes semanales de la Asamblea todo vuelve a derivar en el asunto del hermano de Díaz Ayuso y sus contratos durante la pandemia. Ya había calentado el ambiente el portavoz del PSOE, Juan Lobato, cuando en una pregunta previa ya recordó a Ayuso que no había dado respuestas a todas las preguntas sobre los contratos de Tomás Díaz Ayuso. El asunto lo volvió a recordar Mónica García en su turno de pregunta. Ayuso no rehuyó entrar en la polémica llegando incluso a establecer comparaciones entre su propio hermano y el de la portavoz de Más Madrid. “Hay una diferencia entre trabajar y robar y es algo que, posiblemente, entre las filas de su partido haya personas que lo están haciendo. Mi hermano nunca ha sido un cargo público, el suyo sí y ha estado apartado por no hacer nada”, espetó en referencia a una información de OK Diario que alude a la destitución de Daniel García como vocal del distrito Moncloa-Aravaca tras dos años en el puesto “por falta de rendimiento”.

Ayuso no ocultó sentirse molesta por el hecho de que “Ahora hemos vuelto a hablar de la familia, del hermano, de mi primo y de algunos amigos más del pueblo. Le voy a dar a usted la relación de los 4.000 habitantes de Sotillo de Ladrada y póngase uno a uno a sacarme relación con cada uno de ellos”.

Llegado este punto, Ayuso entró en el tema en cuestión de la desigualdad por la que preguntaba García para poner en valor la gestión sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid frente al del resto de comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. “Han salido esta semana los tres hospitales entre los cien mejores del mundo y qué mala noticia que uno de ellos sea en el que trabaja usted gestionado por la Comunidad de Madrid”, para a renglón seguido decirla: “Aléjese del Zendal, que estamos trabajando”. La afirmación levantó un revuelo entre la bancada de la oposición, lo que llevó a Ayuso a decir: “¡Está hablando una mujer, cállense los de enfrente!”, dijo parafraseando, solo que a la inversa, la afirmación que en 2015 dijo el alcalde de Carbonero, Salvador Hernández, (“Cállense cuando está hablando un hombre!”) por la que fue tachado de machista.

“Nos hemos echado a la espalda la gestión de la pandemia, Filomena los momentos más difíciles que se recuerdan en la Comunidad de Madrid y ustedes no hacen absolutamente nada, más que gestionar pobreza y vivir de ella”, sentenció.