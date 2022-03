El Ayuntamiento abre una investigación por el «falso policía municipal»

La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid ha abierto un expediente para averiguar por qué el intendente honorífico Agustín García acude a actos oficiales vestido con el uniforme de gala del Cuerpo y actúa como si fuera un funcionario municipal. Así lo anunció el coordinador general de Seguridad y Emergencias de Madrid, Francisco Javier Hernández, en la comisión de seguridad del Ayuntamiento celebrada ayer. La orden se firmó, según detalló, «a las 8:30 horas de la mañana» tras leer en este diario la noticia del «falso policía municipal», un intendente honorífico que acude con uniforme de gala a los actos oficiales a pesar de no ser funcionario. Tras la pregunta de la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras al respecto, Hernández aseguró que ya se había oficiado por parte del director general de la Policía, Pablo Enrique Rodríguez, a la comisaría principal de Régimen Interior que «abra una información reservada» para esclarecer los hechos.

La portavoz de la oposición comenzó su intervención mostrando un vídeo que, según ella estaba circulando por las redes, donde se veía a este hombre, Agustín García, con el comisario de Policía Municipal José Luis Morcillo alabando la bandera de España que habían puesto unos ciudadanos, «la más grande de la Comunidad de Madrid, porque Carmena puso una de los chinos».

Imágenes con el comisario Morcillo

Higueras explicó que en las imágenes se veía a «una persona que no nos consta que sea policía municipal pero porta un traje del Cuerpo». «Es larga la lista de altos mandos de Policía Municipal que conocen estas actuaciones y estamos seguros que el señor Morcillo lo conoce porque estaba a su lado en este vídeo». Según recordó la portavoz municipal, «el uso de ropa, placa, ordenar el tráfico o permitir aparcar en determinados lugares corresponde exclusivamente a los agentes de la Policía Municipal, no a un señor vestido de Policía». «Este señor va diciendo por ahí que a él le ha nombrado intendente su amigo y hermano Morcillo», prosiguió Higueras, por lo que exigió una «explicación» y conocer «quién ha autorizado a esta persona a utilizar un uniforme, porque no es un disfraz de Policía», ya que, podría incurrir en un delito de usurpación de funciones públicas, según explicó ayer este periódico.

Honorífico desde 2004

El coordinador de Seguridad, además de contestar que ya se había oficiado a Régimen Interior una información reservada, aclaró que Agustín García fue propuesto como oficial honorífico (ahora intendente) en mayo de 2004 y fue nombrado por decreto de alcaldía en junio de ese mismo año, cuando gobernaba la capital Alberto Ruiz-Gallardón.

«El único derecho que tiene es a estar presente en actos destacados de Policía Municipal pero no a vestir uniformidad oficial». Además, Hernández explicó que la uniformidad de los distintos cuerpos policiales está recogida en diferentes normativas «constituyendo una infracción grave según el apartado 14 del artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana», además del artículo 402 apartado bis del Código penal, que establece que «el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.»

«La Dirección General ya ha incoado el oportuno expediente para clarificar está situación y determinar así el alcance del señor García», zanjó, a lo que Higueras le agradeció que la próxima vez se actuara con «mayor diligencia» ya que estos hechos eran de sobra conocidos por altos mandos policiales. Hernández, por su parte, invitó a la portavoz de la oposición que, cuando sean conocedores de hechos similares, «presuntamente ilícitos», los denuncien «ante nosotros o en los tribunales».

Varios funcionarios que coincidieron con García en algún acto aseguran que se identifica con «multitud de identidades» y que nunca da su segundo apellido. «Lleva una placa con el número 0.000 y va por ahí diciendo que es el hermano mayor de un comisario», aseguran. «Maneja la adjudicación de medallas de una asociación de la Guardia Civil a través de la catedral de las Fuerzas Armadas, Iglesia Arzobispal Castrense. Él va a las galas ofreciendo ascensos pero nunca cumple».