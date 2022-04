Caso Ayuso: dos directivos de la EMVS niegan la existencia de contratos para pagar detectives y creen que es “imposible”

La segunda jornada de la Comisión de Investigación que trata de aclarar la posible vinculación del Ayuntamiento en el posible espionaje a la presidenta Díaz Ayuso ha contado esta mañana con la presencia de dos directivos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), el organismo público que, según varias informaciones, podría haber contratado a la agencia de detectives Mira para realizar ese seguimiento: María Teresa Peral García y José Antonio Acosta, jefa del Departamento de Contratación y gerente de la EMVS respectivamente.

A preguntas de los grupos municipales, María Teresa Peral señaló que “la primera vez que tuvo conocimiento” del caso fue a través de “los medios de comunicación”, la mañana del 17 de febrero. Fue entonces cuando la pidieron la “relación de contratos” realizados por la EMVS desde el 8 de julio de 2019 hasta febrero de 2022. “La normativa de la EMVS se ajusta a la ley de contratación del sector público. Para cualquier contrato, o expediente de contratación, se tramitan a través de una aplicación que garantiza la seguridad y confidencialidad de los procesos. Estamos sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”, señaló la jefa de Contratación. Del mismo modo, explicó que, en caso de que ese expediente no está tramitado correctamente, se cancela. “Se puede comprobar qué expedientes se han tramitado, cancelado o desistido de ellos”, añadió. Así, a preguntas del concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, Peral fue tajante: “No se adjudicado, formalizado o tramitado ningún expediente de estas características”. Algo que tachó de “imposible”

Muchas de las preguntas giraron en torno a la dimisión del director de Comunicación de la EMVS, David Fernández, al cual Peral “conocía”. Y también sobre Ángel Carromero: “No conozco al señor Carromero ni sabía de su existencia. No me consta que haya estado en la sede de la empresa”, respondió.

Por su parte, José Antonio Acosta, gerente de la EMVS, empezó su intervención aludiendo a “lo difícil que resulta para mí digerir esta comparecencia. Llevo años al servicio de los ciudadanos, y vengo aquí para hablar de unos hechos que desconozco, en vez de lo que hacemos en acceso a vivienda, rehabilitación, regeneración urbana, de la creación de la primera oficina verde municipal...”, argumentó.

Así, avanzó que, de acuerdo a las “auditorías realizadas, ni esta empresa ni su personal ha utilizado sus estructuras organizativas y financieras para encargos sin relación con el objeto de nuestras funciones”. En su caso, se enteró del caso el 16 de febrero “por los medios de comunicación”. “De haberlo sabido, lo hubiera denunciado sin ninguna duda. Es algo que jamás se habría podido materializar. Tenemos unos filtros administrativos y financieros, hubiera sido imposible que se hubiera realizado desde el minuto uno”, añadió.

El gerente de la EMVS cree que una operación como la investigada es “Imposible”, ya que “cualquier contratación pasa por 8 o 9 personas”. Además, el control “es aún más riguroso. El pago tiene que estar indexado a un contrato. Si no hay contrato, no hay pago”. Así, Acosta afirmó que, si en algún momento se ha contratado a un detective de la EMVS, ha sido solo “por temas de ocupación ilegal de viviendas”.

Preguntado por los grupos municipales, Acosta recordó su papel en aquella reunión celebrada el 12 de enero, entre el concejal de Vivienda Álvaro González, el jefe de comunicación del organismo, David Fernández, y el consejero delegado Diego Lozano. Una cita en la que se puso en conocimiento la existencia del “rumor” sobre una posible contratación de detectives para investigar a Ayuso. “Me invitaron a salir de la reunión. Me sorprendió que saliera yo en primer lugar. Me encontré a Borja Carabante (delegado de Medio Ambiente y Movilidad). Nos saludamos. Me quedé un poco intranquilo. Entiendo que no tengo que estar en todas las reuniones. Pero me sorprendió que hubiera una segunda reunión”, describió. De ahí que su “percepción del tiempo” que duró esa reunión no sea exacta. “Ma pareció eterna, como de media hora, pero pudo durar 15-20 minutos”.

Fue ahí cuando le preguntó a Diego Lozano si aquella reunión en la cual se le invitó a salir “tenía que ver conmigo. Ahí me enteré que habían salido también otras personas. Y me dice que no tiene que ver conmigo la historia y que no me preocupe”.

Sobre la dimisión de David Fernández, Acosta afirmó que “no le conocí hasta octubre de 2019, cuando firmamos el contrato”. Reconoce que su dimisión le sorprendió, “porque estaba haciendo muy bien trabajo. Le pregunté y respondió que tenía una oferta de trabajo muy buena para él y para su familia”.