Polémica por el pregón de Semana Santa de Ángel Garó en Alcorcón: las cofradías salen en su defensa

Era un acto precedido de controversia. Las Cofradías alcorconeras, ante las trabas ofrecidas por el Ayuntamiento para ceder el espacio Buero Vallejo del municipio, aceptaron el ofrecimiento de la Comunidad de Madrid para celebrar el pregón de Semana Santa en la Puerta del Sol. El protagonista, el humorista Ángel Garó. El evento fue objeto de crítica y burla por parte del programa Socialité de Telecinco, que lo tachó de “surrealista, histriónico y lamentable”. La propia alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, se desmarcó de los hechos, aclarando que su Consistorio no tuvo “nada que ver” con la organización de este “polémico” evento. Ahora, las Cofradías salen al paso de la controversia.

La Ilustre Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón ha calificado hoy en un comunicado de “provocador y sensacionalista” el programa de Telecinco. “La cobertura realizada por el programa de la prensa rosa de Telecinco es una auténtica manipulación informativa que persigue ridiculizar al personaje y que muestra el profundo desconocimiento del mundo cofrade. Es una clara mala praxis del periodista que cubrió la noticia, ya que en ningún momento se ha puesto en contacto con esta Hermandad, como organizadora del acto, para contrastar la noticia u obtener otro punto de vista”, aseguran.

Por otro lado, critican que “el montaje de las imágenes es totalmente interesado, ya que corta y repite en bucle las frases buscando confundir al público y causando un daño no solo al nombre de Ángel Garó sino también al de la Hermandad del Nazareno de Alcorcón”. Además, la Junta de Gobierno de la Cofradía quiere aclarar que “la elección de Garó como pregonero no obedece a otros criterios que no sean cofrades. Garó, actor y cómico, tiene una dilatada experiencia como escritor y como cofrade y cuenta con un amplio currículum en este campo, siendo galardonado con múltiples honores en cofradías de Málaga, Cádiz, Granada…. “.

Por último, lamentan “la actitud y palabras de la alcaldesa socialista de Alcorcón, Dña. Natalia de Andrés, que aprovecha este tipo de reportajes para atacar y ridiculizar nuevamente a la Hermandad en lugar de tender su mano a todos por igual. Es una vergüenza que siga poniendo obstáculos a nuestra labor en vez de facilitar el desarrollo de las actividades de promoción social, cultural y religiosa que realiza la Hermandad”. Por todo ello, la Hermandad “se siente orgullosa por el desarrollo del pregón y la actuación del pregonero así como de los demás artistas: María Toledo, Ana María Puente y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Parla”.