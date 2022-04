Ayuso celebra el “socialismo free” de Castilla y León y reprocha a Sánchez su “poca categoría”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado hoy hasta Valladolid para la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco y no ha ocultado su indignación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado su “poca categoría”. “Me asombra que quien pacta con el entorno político de ETA y con los independentistas vascos y catalanes, que quieren la destrucción de España, nos diga a los demás con quién hay que pactar... Me parece increíble, pese a ser un presidente que no sale a la calle, ni va a los platós de televisión. Parece que le sobra el tiempo o va todo tan sumamente bien que se puede permitir decir a los demás como tenemos que hacer estos pactos”, ha sentenciado en un encuentro con los medios.

Ayuso también se ha mostrado molesta tras la entrevista de Pedro Sánchez en el programa “Espejo Público”, de Antena 3, por las acusaciones de corrupción del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. “Es algo gravísimo que se utilicen las instituciones de los españoles, como es el Palacio de la Moncloa para arremeter contra otras instituciones”.

Ayuso ha defendido el “gran pacto” que se ha alcanzado en Castilla y León para garantizar la gobernabilidad de la región entre PP y Vox que garantizan “cuatro años de socialismo free; es un día de alegría y la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León vamos a seguir trabajando juntos”.