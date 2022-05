El vídeo que resume los mejores zascas de Ayuso: “No soy yo la del casoplón en Galapagar”

Hoy es 4 de mayo. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado un acto en Fuenlabrada coincidiendo con el aniversario de su arrolladora victoria en las urnas. Allí ha vuelto a defender su discurso en defensa de “la libertad, la vida y la prosperidad” como los valores más importantes del individuo.

Antes de su discurso, los populares han proyectado un vídeo de apenas 90 segundos con los mejores “zascas” de Ayuso a la izquierda de estos meses durante los Plenos de la Asamblea de Madrid. “No soy yo la del casoplón en Galapagar, los áticos en las afueras en las mejores zonas de Madrid o los que pelean por una vivienda digna con cinco pisos y un chalet”, es uno de sus dardos. Y su célebre ataque a Mónica García: “Me da igual si va a estar cerca o lejos de mí, yo sólo quiero que no me apunte con una pistola”.

También los dedicados a Podemos: “A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que defender mi sexo. Lo haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñen como yo lo he hecho, que es trabajando, y no siendo ni “la mujer de” ni poniéndome detrás de una pancarta morada una vez al año”.