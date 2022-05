“Esto que no salga de aquí”: una reflexión sobre los abusos a menores sobre las tablas de Madrid

Su madre siempre le decía: «Esto que no salga de aquí», para explicar que algo no debía ser hablado fuera de la casa o de la familia. Esto cuenta el dramaturgo Pablo Fidalgo, que casi treinta años después de estudiar en el colegio de los Maristas de Vigo, leyó en el periódico la noticia sobre abusos sexuales a estudiantes denunciados en ese colegio. Fidalgo lleva al teatro de La Abadía el estreno absoluto de «La enciclopedia del dolor. Tomo I: Esto que no salga de aquí», escrita y dirigida por él. Un monólogo protagonizado por Gonzalo Cunill basado en sus propias experiencias. Antes sus dudas, Fidalgo trató de hacer memoria. «Recordé que sufrí acoso (bullying se dice ahora), que pedí a mi madre que me sacase del colegio y recordé la violencia verbal y física de los profesores y entre alumnos». Este trabajo, afirma, «solo puede tener la forma de una guerra contra uno mismo, por recordar, por arrojar luz sobre un periodo de la vida en el que uno solo quería borrar las cosas que iba viviendo. Éramos hijos de familias cerradas sobre sí mismas, del silencio, la represión y la dictadura. De un dolor que se transmite de una generación a otra. Y esa represión formaba parte de una misma historia: lo importante era aprender a obedecer para sobrevivir». Y concluye: «Siempre llega el momento en que ya no se puede mirar a otra parte. En que alguien pregunta con claridad, ¿qué mundo nos dieron y qué mundo estamos dejando?».

Dónde Teatro de La Abadía. Cuándo del 1 al 4 de junio. Cuánto 17 euros