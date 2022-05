Así funciona el buscador de ayudas a la natalidad de Madrid

El Buscador de Ayudas para el fomento de Natalidad es una de las medidas cuya puesta en marcha estaba prevista en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y conciliación de la Comunidad de Madrid. Y entra en servicio este mismo lunes.

Se trata de una herramienta muy fácil de utilizar que permite obtener información personalizada sobre las ayudas y beneficios que el Gobierno regional ha puesto a disposición de los madrileños que quieren tener su primer hijo o ampliar la familia, así como iniciar la tramitación de las correspondientes ayudas. Solo es necesario contestar unas preguntas muy sencillas para conocer cuáles son las medidas que se recogen en la Estrategia que aplican a cada persona en función de su edad, renta, número de hijos o situación laboral y familiar.

La herramienta se ha diseñado con tecnología responsive, por lo que puede utilizarse desde cualquier dispositivo (ordenador, teléfono móvil o tableta) y estará disponible en la página web de la Comunidad de Madrid.

Cómo realizar búsquedas personalizadas

Para realizar una búsqueda personalizada de las ayudas y medidas de apoyo a la maternidad y a la paternidad de las que dispone la Comunidad de Madrid, únicamente es necesario indicar en el buscador: La edad de la persona interesada en solicitar la ayuda. Si se tienen hijos o no, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, incluir el número y la edad de cada uno de ellos. Si se tiene reconocida o no la condición de familia numerosa. El salario bruto anual de la persona interesada o de la pareja en el caso de que la tributación se realice de manera conjunta. Si se está o no embarazada. Si se quiere acoger o adoptar a un menor. Y, por último, hay que informar acerca de la situación laboral eligiendo entre las siguientes opciones: Desempleado, Trabajo por cuenta ajena, Trabajo por cuenta propia, Estudiante o Empleado público de la Comunidad de Madrid.

Después, hay que pulsar en el botón «Buscar» para que aparezcan los resultados que son compatibles con los datos que se han introducido.

Búsquedas no personalizadas

También existe la opción de solicitar información clasificada en los siguientes bloques temáticos: Reproducción Asistida, Familias Numerosas, Conciliación, Programas para mujeres en situación de vulnerabilidad, y Medidas específicas para Empresas y Organizaciones. En relación a los resultados, la herramienta identifica aquellas medidas que se adaptan al perfil del solicitante, que ya se encuentran en marcha y que, por tanto, se pueden solicitar, incorporando para ello el enlace para poder iniciar su tramitación y/o para obtener más información. La Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, ha contado con participación de todas las Consejerías del Ejecutivo madrileño, bajo la coordinación de la viceconsejería de Presidencia. Consta de 80 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros a lo largo de los próximos 5 años. Contempla ayudas directas y beneficios fiscales al nacimiento y a las familias; iniciativas para el desarrollo de una carrera laboral compatible con el cuidado de los hijos; e iniciativas para el acceso a la vivienda.

Casi el 50% de las medidas ya en marcha

Con carácter previo a la presentación de la herramienta, se ha reunido la Comisión Interdepartamental de protección a la maternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de la Comunidad de Madrid para analizar el estado de desarrollo de las medidas de la Estrategia.

Durante los primeros 4 meses, casi la mitad de las medidas de la Estrategia ya se han puesto en marcha (48,75%) y se ha iniciado la tramitación administrativa para poder desarrollar el resto de iniciativas. En su conjunto, ya se han realizado el 66,25% de las actuaciones necesarias para cumplir con las medidas que conforman la Estrategia. De hecho, la puesta en marcha del buscador era una de las medidas contempladas en la Estrategia de Natalidad (medida 77).