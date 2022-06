Terrazas: los mejores planes de verano para superar el calor en Madrid

Las altas temperaturas se hacen más llevaderas en Madrid en una terraza y al lado de una copa. En el jardín del Hotel Santo Mauro es posible disfrutar de coctelería de autor y menú gourmet elaborado por el chef Rafa Peña en el restaurante La Biblioteca Gresca con selección de vinos y música de todos los tipos, desde jazz hasta flamenco. A la reciente inauguración de su nueva entrada por la calle Almagro, se suma un programa de distintas actividades para los meses próximos, el «Santo Mauro Summer Club».

En torno a un jardín que transporta a otra época y que invita a la relajación, cada día de la semana se sirve un cóctel distinto. Gio, el barman, cuenta a LA RAZÓN que una de las cosas que hace que el servicio sea especial es que se adapta completamente a los gustos del cliente, no los limitan: «Nos gusta conocer al público y saber sus preferencias. Tenemos distintas variedades, también sin alcohol. Nos inspiramos en algunos clásicos que no fallan nunca y sobre ellos nos hemos reinventado. Intentamos pensar en todos los perfiles y que sean fáciles de beber». Su director, Fernando Núñez Sánchez, quien es partidario de abrir la terraza a todos los públicos para que disfruten de un espacio único, recuerda dos fechas importantes: el 23 de junio, noche de San Juan «para quemar todo lo malo y cumplir deseos»; y el 4 de julio, Día de Estados Unidos, para que los clientes americanos y todos aquellos que quieran unirse experimenten el «american way of life». Habrá propuestas de cocina americana y un brunch especial el día 3 de julio.

Canopy by Hilton

Inaugurado el pasado septiembre, Canopy se encuentra en el distrito financiero de Azca, a solo cinco minutos a pie del estadio Santiago Bernabéu y del Paseo de la Castellana. Su terraza abre a diario, los viernes y sábados ofrecen música en directo y los domingos es el día del brunch con reserva previa.

Al estar rodeado de oficinas y negocios, se celebran muchos eventos de empresas, pues disponen de muchas salas especiales para ello. Sus cocteleros, Jesús y Marcelo, ofrecen una amplia gama de bebidas refrescantes para el verano. A pesar de que cuentan con un espacio gastronómico, Escándalo, dirigido por Ignacio Martínez, en la terraza hay un food truck para comer con vistas a la Castellana. Desde Canopy informan que habrá un evento con muchas sorpresas el próximo Día del Orgullo, 28 de junio.

Terrazas de verano en Madrid. Canopy by Hilton ha elegido Madrid para abrir en España su primer boutique hotel con la cultura local como inspiración. Su terraza será el nuevo place to be para este final de verano.

Urban Hotel

El pequeño oasis ubicado en la terraza del hotel Urban ofrece vistas al Madrid más moderno y a esos tejados antiguos característicos de la zona de Huertas.

La columna vertebral del hotel, que tiene un total de 100 habitaciones y piscina (solo para clientes), está compuesta por distintas colecciones artísticas que demuestran la pasión que su fundador, Jordi Clos, siempre ha sentido por las piezas únicas. Jordi Clos, presidente de la cadena hotelera Derby Hotels, es egiptólogo, coleccionista y mecenas de arte. Así se puede ver en Urban una variedad de obras chinas, hindúes y africanas. Actualmente ofrecen una exposición gratuita de «Papúa Nueva Guinea», una tribu que fue descubierta en uno de los viajes de la propiedad y donde se exhiben piezas de joyería e indumentaria, collares, diademas y objetos rituales como cuchillos o máscaras del ñame.

El hecho de que sea «Derby Hotels Collection» no es mera casualidad. Desde el grupo informan a LA RAZÓN que no les gusta ser nombrados como «grupo hotelero», sino que entienden que son una colección de hoteles con un importante storytelling detrás, dentro del mundo del diseño y del arte. Manifiestan que pese a ser una empresa internacional, no dejan de ser un grupo familiar que no se asocia con otros grupos, si no hay algo que vaya más allá.

El coctelero Eugenio ofrece distintas bebidas de autor y también las más clásicas. Y muchas propuestas están por llegar: un nuevo proyecto en el Glass Bar y un espacio gastronómico llevado a cabo por Cañitas Maite, dos jóvenes promesas que reemplazarán lo que era el antiguo CEBO (de la estrella Michelín, Aurelio Morales).

«En esta apuesta ha habido mucha piel y conectamos desde el minuto cero. Nos gustan las empresas familiares y humildes, como es el caso de ellos, que están arrasando por toda España y tienen un futuro prometedor», nos cuenta la dirección de Urban. Javier Sanz y Juan Sauquillo, quienes están recibiendo numerosos reconocimientos («Cocinero Revelación», «Mejor Croqueta del Mundo» y «Mejor Escabeche» en Madrid Fusión) y partieron desde Casas Ibáñez (Albacete), llegan a Madrid para sorprender al público con muchas propuestas culinarias.