Almeida aterriza en TikTok: errores y aciertos de los políticos en las redes

Las redes sociales son desde hace mucho omnipresentes en todos los ámbitos. Hace una semana, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, debutó en TikTok. El también abogado del Estado se estrenó con un vídeo de poco más de un minuto en el que expuso algunas de las acciones llevadas a cabo durante su mandato, que comenzó el 15 de junio de 2019, tres años atrás.

En un claro homenaje a su aparición en El Hormiguero de marzo de 2021, el político volvió a presumir de la velocidad a la que es capaz de articular frases previamente memorizadas. Después, en la recta final del vídeo, baja el ritmo y, con un ánimo más sopesado, menciona algunas cualidades de la ciudad, seguido del hashtag #NoParamos. Todo ello con rótulos móviles, emoticonos y una música propia de un concurso televisivo.

A esta publicación le siguió otra en la que el alcalde hacía uso de una de las típicas frases plantilla de las redes sociales: «Cuando vas a celebrar la copa Sub-17 de fútbol femenina al Ayuntamiento de Madrid y te dicen que si te atreves a recorrerlo en patinete», acompañado de unas adolescentes y con la hiphopera Jiggle Jiggle de Duke & Jones & Louis Theroux de fondo.

En el tercero, hizo recomendaciones para los ciudadanos de cara a la OTAN, como evitar utilizar el transporte público o acercarse a Ifema o al Paseo de La Castellana... y un cuarto vídeo con propuestas para disfrutar de la capital el fin de semana, como visitar el Museo Geominero o la estación fantasma de Chamberí.

Otros políticos como Rita Maestre son más veteranos en la plataforma. Esta sube contenidos a la misma desde octubre de 2020, y encuentra en ella un lugar para compartir algunas de sus comparecencias más virales o significativas como Concejala y portavoz de Más Madrid en el Consistorio, además de hacer vídeos exclusivos para redes mostrando con orgullo —valga la redundancia— su bandera LGTBI, una reivindicación del papel de Almudena Grandes en el mundo de la literatura o un breve tour por el centro de operaciones de su partido.

Sin embargo, la incorporación de los políticos y otras personalidades públicas a TikTok no es casual. «Se han tirado de cabeza porque les acerca a un público joven al que a lo mejor les costaría enganchar de otra forma. En España, el 93% de los chavales entre 16 y 24 años tiene perfiles activos en estas redes sociales, público que o puede votarte o está a las puertas de hacerlo, por lo que TikTok e Instagram tienen que ser dos grandes campos de batalla», explica a LA RAZÓN José Noblejas, experto en Marketing.

«Los políticos no se pueden limitar a subir a las redes sus intervenciones más polémicas»

Eso sí, no todo vale. Noblejas matiza que los contenidos en la plataforma no pueden limitarse a recoger las apariciones públicas de los políticos, sino que deben mostrar una faceta distinta de estos y ser dinámicos, diferentes, divertidos y, sobre todo, exclusivos, pues la falta de originalidad pasa factura en las redes sociales.

«Si un político hace exactamente lo mismo en todas las redes, no le va a funcionar y no le van a seguir. La persona que coja un único vídeo en vertical y lo suba a Facebook, Instagram, TikTok y Linkedin se va a equivocar», adelanta. Para optimizar la eficacia de la actividad en redes, es esencial inviertir en tiempo, equipo y dinero, y que el creador de contenido sepa adaptarse a los códigos y al lenguaje propio de cada red, pues es lo que esperan ver sus usuarios.

En esa línea, el experto valora muy positivamente el debut de Almeida en la citada red social, aunque pasa al ámbito nacional para destacar a quien, a su juicio, mejor se desenvuelve en ella: Íñigo Errejón. «Se lo curra mucho, aunque creo que le falta algo de cercanía» opina sobre el diputado de Más País, que acumula ya 34.5000 seguidores en una plataforma cuyo algoritmo facilita los inicios de los creadores de contenido para potenciar su uso hasta que llega un momento que se toca techo y resulta muy difícil avanzar.

Una manera de ganar cercanía con los seguidores es utilizar la herramienta de los directos, que permiten la interacción directa entre posibles votantes y cargos políticos. Irene Montero, Ministra de Igualdad, hizo uso de este instrumento hace un mes junto a Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Después, agradeció las propuestas y preguntas de la audiencia y prometió repetir.

Con todo, Noblejas puntúa con un escueto aprobado la actividad de los políticos españoles en redes. «Se están quedando en la superficie, lo podrían hacer espectacularmente bien, tienen un nicho y posibles votantes súper interesantes. Hoy en día todo lo que pasa tiene su repercusión inmediata en redes sociales. Cuando alguien tiene o ha sufrido una mala noticia y ve su reputación caer, inmediatamente tiene una pérdida de seguidores. Siempre hay una traducción inmediata», expone.

«Elisa Vigil comparte publicaciones que se ajustan muy bien a las características de TikTok»

Además, insiste en que una tarea pendiente para muchos perfiles es la de verificar su cuenta para que no quepa duda de que son ellos y no fanáticos, fakes o militantes. «Esto depende de ellos, si no tienen la insignia azul es porque no están haciendo tu trabajo», comenta. Por su parte, el experto en Comunicación Política y docente en la Universidad Camilo José Cela, Eduardo González, coincide en que no se le está sacando todo el partido posible a las redes, pues la gran mayoría de políticos hace un uso muy tradicional de ellas y publica más o menos lo mismo en cada plataforma, sin segmentar.

Como ejemplo de buena praxis propone a Elisa Vigil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid: «Es alguien que se ajusta bien al contenido e interpreta bien lo que es TikTok y lo que se debe hacer allí, genera contenido en base a lo que esa red social puede demandar», apunta. La asturiana, con 8.026 seguidores en la red social, comparte sus intervenciones públicas, pero también ofrece contenidos más exclusivos como un backstage de lo que ve al ir a la televisión como tertuliana, hace sorteos e incluso se anima con retos de baile.

González, pese a reconocer la importancia de las redes, su influencia en las democracias y cómo a veces son una noticia en sí misma, como cuando Twitter clausuró el perfil del presidente de EE.UU., Donald Trump, a principios de 2021; considera que a día de hoy siguen siendo más determinantes los medios de comunicación de siempre.

«Vox llevaba un tiempo como partido político y hacía una muy buena comunicación online, pero su despertar se dio cuando pegaron el salto a los grandes medios tradicionales. Empezaron a marcar agenda en los periódicos, en la radio... fue ahí cuando se disparó el fenómeno», ejemplifica.

Por ello, no considera muy probable que una persona cambie su voto en función de algo que vea en redes sociales. En cualquier caso, y ya sea en plataformas online, offline, digitales o analógicas, de cara a los comicios de 2023 defiende que lo más importante será que se tengan claros los valores a enarbolar, la identidad de marca y defenderla. «Todos los medios suman y el hecho de que se abran nuevas redes sociales siempre es una posibilidad de conectar con el ciudadano y transmitir un mensaje», añade.

Según los expertos, es esencial adaptar los contenidos a cada plataforma y seguir sus códigos

Para que no sea en balde, este ha de aprovecharse segmentando en base al público que haya y con una estrategia política y marca personal definidas. «Habrá que poner el foco en que los políticos tengan claro quiénes son, qué defienden y qué quieren conseguir», cometa.

A partir de ahí, el quid de la cuestión es implementarlo en su narrativa a través de todas las opciones de comunicación que disponibles, tanto online como offline; incluyendo la parte de tierra, imprescindible a la hora de desarrollar la comunicación. Por otro lado, destaca la necesidad de profesionalizar aún más el sector, aunque se ha avanzado mucho durante los últimos años.

«A nivel nacional y en partidos muy grandes sí que se invierten recursos en consultoría y comunicación política, pero aún vemos cómo en muchos sitios a nivel municipal y regional todavía no se está profesionalizando como se debería, pese a que son muchos los avances palpables desde 2015», explica sin olvidar que ha habido muchos cambios a raíz del impulso de internet y que el futuro pasa por la transmediación de esas narrativas.