El PSOE carga contra Almeida: “Usted es una mala copia de un Boris Johnson a la española”

Lo dicho y anunciado por el alcalde de Madrid no ha gustado a todos. Ni mucho menos. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha acusado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, “ha sido la mayor decepción como alcalde desde la época de Ana Botella”, reconvertido en “una mala copia de un Boris Johnson a la española”.

En su discurso ha apuntado al “caos, nepotismo, dejadez e irresponsabilidad con la que usted (a Almeida) ha decidido gobernar la capital de España”. “Del alcalde de todos, del alcalde de los Pactos de la Villa, del alcalde de los consensos al alcalde de las frivolidades, al alcalde del odio, al alcalde del insulto fácil y del señalamiento al más débil”, ha lanzado.

“¿Cómo pudo pasar de ser el alcalde conservador, sensato e incluso a veces divertido a la mala copia de un Boris Johnson a la española? Sus decisiones y sus acciones son muy diferentes a las que necesitaban los madrileños”, ha arremetido Espinar.

El “perdón” de Ayuso

También ha puesto el foco en la faceta de Almeida en su partido ya que “busca un perdón definitivo” con la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, “que le ceda la tranquilidad de repetir como candidato en las próximas elecciones”.

“Lo que le importa es lo que piensan en Génova. Eso sí. No hace carriles bici, no se vayan a enfadar en Génova. No plantea una nueva estrategia urbana, no se vayan a enfadar en Génova. No mejora la movilidad, ni combate el cambio climático, no se vaya a enfadar el primo de Rajoy, o algún ‘chiquilicuatre de Génova”, ha enumerado.

“Pedro Sánchez ha hecho más por Madrid que Almeida como alcalde”

La socialista ha declarado que “cuando Ayuso diga en los órganos de su partido que ‘España y el Gobierno nos roba’ como madrileños, usted debería ser honesto porque ha hecho Pedro Sánchez más por la ciudad de Madrid como presidente del gobierno de España que usted como alcalde”. En este punto, la edil socialista ha lamentado “el abandono institucional y la pérdida de imagen de la ciudad por casos como los de Medina y Luceño o los del espionaje, que tampoco ayudan”.