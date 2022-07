La cultura urbana ‘Sub 25′ se abre paso en Madrid Río con Afrojuice 195, Sara Socas y muchos artistas más

Disfrutar de la cultura urbana y ser una catapulta para artistas noveles son los pilares de La Sub25, un festival enmarcado en la programación de Los Veranos de la Villa que, como su nombre indica, estará protagonizado por menores de 25 años. La segunda edición del festival se desarrollará entre el 15 y el 17 de julio y contará con Anier, Dora, Sara Socas + Erika Dos Santos, DJ LadyFunk, Jexer, MDA, Compañía Carampa, 6ullet & Fectro, Las Dianas, Ly Raine y DosXCuatro en sus filas. La presentación del festival, amenizada por los ritmos de Afrojuice 195 y el freestyle de Erika Dos Santos y Ethico, contó con el Coordinador Artístico Ciudad Distrito en Ayuntamiento de Madrid, Adrián Sepiurca.

«Hoy es el día internacional del rock y aprovecho para decir que la fuerza rockera es algo absolutamente joven. La cultura también es joven por defecto y la juventud es artística por defecto», reflexionó. En esa línea, añadió que esperaba que el festival sirviera como catalizador de lo que se está gestando en los distintos barrios en movimiento urbano cada vez más efervescente. Así, puso en valor que la mayoría del repertorio de los 100 artistas de La Sub25 se inscribió en una convocatoria abierta «de la que han salido los mejores» y recalcó el trabajo que hay detrás por parte de 21 Distritos, la Cineteca, Madrid Destino o Radio 3. Con horarios y actividades adaptados a las altísimas temperaturas que asolan la capital durante estos días, el festival arranca el viernes 15 de julio en la Explanada Negra de Madrid Río a las 19:00 de la tarde.

Y lo hará con la sesión DJ de Lady Funk, icono del panorama BBoying de España, Alemania y Francia. Seguidamente actuará Jexer con su mezcla de trap con sonidos hiperpop y MDA. A las 21:30 serán los anteriormente citados Afrojuice 195 quienes darán rienda suelta a sus mezclas de afrotrap, reguetón o dancehall Después llegará el momento del rap con las reivindicativas Sara Socas y Mc Erika Dos Santos; sin olvidar, de nuevo, a Lady Funk a los platos. Le pondrá el broche al primer día del festival la hiphopera Anier. Pero no todo es música: desde las 17:00 horas se podrán visitar las exposiciones gráficas y fotográficas de Fer Fer, La Naranja Social y María Aranda Moral en Nave de Terneras. En este mismo espacio tendrá lugar la exhibición de bboy Grazy, bgirl Furia y bboy Martín, todos ellos integrantes del equipo nacional de breaking que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La salud mental también tendrá su lugar con un taller de expresión de emociones a través del rap con The Urban Roosters. Cambiando de espacio y uniendo la Explanada Negra y la Nave de Terneras, en la zona Tunéate artistas de distintas disciplinas customizarán la ropa y realizarán sesiones de maquillaje a los asistentes que lo deseen. También allí se podrá disfrutar de la experiencia de realidad virtual The Machine to be another, en la que los participantes podrán ponerse en la piel de otras personas. Por último, el colectivo Madrid Street Art Project (MSAP) pintará un grafiti en un taller participativo.

Sábado 16 de julio

Durante la segunda jornada del festival, que tendrá lugar el sábado 16 de julio, los principales freestylers de España se enfrentarán en la Final nacional del BDM. Además, por la mañana se podrá ver una muestra con 21 acciones para el siglo XXI, un proyecto que versa sobre la experiencia vital de jóvenes de lo que supone haber nacido en el siglo XXI. Antes, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en un taller de iniciación y perfeccionamiento de skateboard en colaboración con Madrid Urban Sports en el skate park Ignacio Echeverría.

Presentación de La Sub25 FOTO: Ayuntamiento de Madrid

Domingo 17

La compañía de circo Carampa, con su espectáculo (Re)Konstrucción, amenizará la previa a los conciertos de la noche en la Explanada Negra de Madrid Río. Desde las 21:00 horas sonará la música de 6ullet + Fectro, quienes con Me quito de ti iniciaron una colaboración artística dentro y fuera de los escenarios. A continuación, será el turno de Las Dianas, que repasarán grandes éxitos de la música pop; Ly Raine, con su rap y música callejera más allá del extraradio y Dora, con su estilo que pasa del pop al RnR, soul, neobolero y hasta electrónica indie. Y entre concierto y concierto, DosXCuatro, Pedro Rubio Hernández Mora y Diego González Pérez, un músico y un malabarista, mezclarán lo visual con lo sonoro y el circo