¿Qué gastos pueden reclamar quienes compraron entradas del festival Puro Reggaeton de Madrid?

Los afectados por la cancelación del Madrid Puro Reggaeton Festival pueden reclamar daños y perjuicios, además del importe íntegro de la entrada, según ha señalado Facua en un comunicado. Así lo ha trasladado después de que la Comunidad de Madrid haya denegado la licencia para la celebración del festival que este fin de semana iba a acoger el estadio Wanda Metropolitano al no cumplir los requisitos de seguridad necesarios, tal y como recoge un informe de la Policía Municipal de Madrid.

Además del reembolso íntegro del dinero pagado por las entradas (entre 40 y 80 euros), los usuarios afectados tienen derecho a reclamar daños y perjuicios, que en este caso sería fundamentalmente el pago de los billetes de transporte y alojamientos hoteleros cuyo dinero no vayan a recuperar o de los que solo puedan recuperar una parte.

AIE, promotora del festival, no ha recibido la licencia por parte del Gobierno madrileño porque no reunía las condiciones de seguridad necesarias pese a haber cambiado la ubicación del evento para hacerlo, según la versión de la empresa organizadora, “más seguro, con mejores accesos y mejor conexión en transporte público”. Facua cree que ha habido “una negligencia por parte de la empresa al no cumplir los requisitos de seguridad necesarios para poder celebrar un evento de estas características”, por lo que “es su responsabilidad la cancelación del evento”.

La asociación ya había denunciado a la promotora de este festival por prohibir entrar con comida y bebida a las instalaciones. En su página web, ya inoperativa, se recogía que “queda terminantemente prohibida la entrada al recinto del festival de cualquier tipo de comida o bebida, pudiendo los asistentes ser registrados”. Además, aparecía reflejado que el incumplimiento de esta norma supondrá “la expulsión inmediata del recinto”.

Espera que la Comunidad de Madrid supervise y haga un seguimiento sobre las reclamaciones que presenten los afectados y a los que la empresa promotora se niegue a indemnizar. Además, ha informado de que está recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento por parte de personas que tenían entrada para este festival, a las cuales está indicando cómo proceder para presentar la reclamación.