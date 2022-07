El motín del IBI en Arganda del Rey: “He pasado de pagar 15.000 euros a 34.640″

Polémica en Arganda del Rey. El Ayuntamiento (PSOE) aprobó una nueva orden fiscal para subir el máximo legal permitido del IBI. El resultado: que la cuota se vea triplicada para 500 empresarios del municipio. Esto ha provocado que los afectados recurran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Protestan contra un incremento del 130% en sus recibos. Cipriano Guillén, de la Cooperativa Vinícola y la Cooperativa Aceitera de Arganda del Rey, denuncia que ha pasado de pagar 15.000 euros a 34.640 euros. «Pasaremos a la historia por ser la bodega de vino con el IBI más alto de las 50 bodegas que conforman la denominación de origen en Madrid», lamenta. El polígono de Arganda es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid, tras Fuenlabrada. Por si fuera poco, todavía siguen esperando las ayudas prometidas tras la DANA: “Se nos prometieron 100.000 euros y todavía estamos esperando. Próximamente se cederán 20.000 euros previstos para arreglos de caminos agrícolas a las fiestas patronales”, manifiesta Cipriano.

Y es que, asegura, «con la DANA perdimos el 98% de nuestra cosecha de aceite y el 75% de la uva, llegando a unas producciones que apenas superaban los 150.000 kilos. Con este contexto la Comunidad de Madrid dio 500.000 euros de ayuda a Arganda. En la primera partida quedamos totalmente excluidos; en la segunda, que constó de 150.000 euros, se nos prometieron 100.000 y, hasta la fecha, no hemos percibido nada. Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios nos ha fallado». Tras este malestar, ha llegado ahora el recibo del IBI. La cooperativa pagaba un 0,48% anual frente al 1,1% (máximo legal permitido) que pasará a pagar ahora. Cipriano acusa al alcalde de ignorar las necesidades existentes y atender otras tareas menos importantes para Arganda. Como ejemplo, lo acordado en un Pleno reciente: «Modificaron los Presupuestos 2022. Allí nos enteramos que hacía falta una partida de 969.000 euros destinados para fiestas del mes de septiembre, puesto que se han gastado 600.000 euros en unas fiestas que no existían en Arganda del Rey en el mes de agosto. Se las ha sacado de la chistera y como no tenía para las fiestas de septiembre, ha hecho esta modificación del presupuesto».

Cipriano asegura que se han retirado de los presupuestos otros servicios necesarios como la partida de 50.000 euros al transporte colectivo, arreglos de caminos, y 150.000 euros de ayuda al empleo estable. Sin embargo, se han incrementado otros, como es el caso de festejos taurinos. «Poco podemos hacer porque el alcalde gobierna con mayoría absoluta, aunque haya una amplia mayoría en contra de estas decisiones, pues nos consta que gente de su propio grupo también pugna estas acciones. A lo que hay que sumarle la pasividad de Ciudadanos Arganda, que se abstiene en estas votaciones».

Por su parte, el concejal del PP Alberto Escribano señala a LA RAZÓN que «nadie lo entiende, no tiene ningún sentido». Cuenta que ya lo denunciaron en su momento, pero no ha sido hasta ahora cuando los ciudadanos han empezado a ser conscientes de esta factura en sus recibos. «Estuvimos estudiando acciones legales, pero al no ser parte implicada no pudimos hacer mucho. Por lo tanto, la parte legal la lleva la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (Asearco) y son más de 80 las empresas que han manifestado su disconformidad con el Ayuntamiento. Por un lado, han recurrido al Ayuntamiento la suspensión cautelar y por otro ante la Justicia la paralización del recibo», destaca el concejal popular, que es también diputado en la Asamblea de Vallecas.

Cipriano Guillén, propietario de la cooperativa, agricultor e hijo del presidente de la Cooperativa Vinícola de Arganda