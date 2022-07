El Banco Regional de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre necesita madres donantes ante la bajada de reservas durante el verano

El Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid, ubicado en el Hospital Universitario 12 de Octubre, necesita incrementar el número de madres donantes para hacer frente a la bajada de reservas de leche que se produce habitualmente durante el verano. Esta leche donada es la base de la alimentación de los recién nacidos muy prematuros o enfermos, cuando su propia madre no dispone de suficiente leche para su correcto desarrollo. La evidencia científica corrobora los beneficios de la alimentación con leche materna donada distribuida por bancos de leche, ya que mejora la evolución de estos bebés, disminuyendo graves complicaciones intestinales y respiratorias, entre otros problemas de salud. Además, se tolera mejor y reduce el riesgo cardiovascular a largo plazo. La Dra. Nadia García resuelve cualquier duda a LA RAZÓN.

“Es una práctica completamente altruista y lleva un proceso de selección muy estricto por parte de las donantes. Hay que tener en cuenta que puede transmitir infecciones y que determinados fármacos o drogas pueden excretarse en cantidad significativa de la leche si las donantes lo consumieran”. Una vez sabido esto, es importante conocer los requisitos previos para poder donar, que pasan primeramente por tener un excedente lácteo y satisfacer las necesidades del propio hijo, pues no se concibe que el retoño tenga que recurrir a la leche de fórmula y a la vez ser donante. De hecho, normalmente suelen donar a partir del mes de vida cuando todo está prácticamente controlado. Un estilo de vida saludable también es un punto importante para llevar a cabo esta acción (no consumir tabaco, alcohol ni ninguna otra droga, fármacos incompatibles y que no haya padecido enfermedades como la hepatitis B, C, sífilis y VIH). También hay procedimientos de entrevistas, consentimientos y, por supuesto, analíticas. “Ellas en casa tienen que extraerse la leche. Somos conscientes de que todo lo que sea extraer, conservar, transportar o manipular la leche que sale al momento del pecho de la madre corre ciertos riesgos, por eso somos muy exquisitos en cuanto a su tratamiento. Se realiza la extracción, se etiqueta y se conserva en congelación. La entrega se puede hacer en los hospitales determinados o a través del sistema de recogida a domicilio, del cual se encarga la Fundación Infantil Ronald McDonald, que tiene convenio con el 12 de Octubre desde 2019″, explica Nadia García.

Banco de leche del Hospital 12 de Octubre FOTO: Hospital 12 de Octubre Banco de leche del Hospital 12 de Octubre

Pero ahí no acaba todo, pues una vez ocurre la llegada de la leche a los centros, se somete a puntos de control: revisión de congelado, medida de la acidez, aromas y posteriormente se pasteuriza, que es cuando se calienta y enfría rápidamente para eliminar cualquier bacteria. En palabras de la experta: “Si la leche es muy ácida se tiene que descartar, es un marcador de calidad de la misma. Posteriormente se envía la muestra a cultivo y si está estéril y no posee ningún germen, sería finalmente apta”.

Se entiende que, al no haber excedente de donantes, hay que hacer un criterio previo de selección. “No tenemos capacidad para cubrir necesidades de una madre con cáncer de pecho y no pueda dar pecho, con VIH porque está contraindicada la lactancia materna o para niños adoptados, por ejemplo. Nos ceñimos a los bebés de más riesgo que se encuentran ingresados: nacidos antes de la semana 34, peso menor a 1.800 gramos y otros problemas surgidos durante y después del parto como las asfixias, malformaciones cardíacas o digestivas. En estos casos la leche de fórmula genera más posibilidades de complicaciones intestinales que pueden llevar incluso a la muerte”. La doctora confirma que está científicamente demostrado la superioridad de la leche materna frente a las fórmulas. “El pasado año, 777 niños prematuros o enfermos fueron alimentados con leche materna, donada por 429 generosas madres donantes”.

Ante esto, ¿es fácil ser donante y poder saciar a otro bebé aparte del propio? La neonatóloga responde que no habría problema en un proceso de lactancia bien establecido: “La producción de leche siempre se puede estimular. En general, siguiendo unos principios, cuando la lactancia es exclusiva, desde casa y se establece una rutina, dará como resultado una producción superior, es un camino que poco a poco se va acoplando”.

Pese a que toda la leche llegue al 12 de Octubre, donde se selecciona, conserva y procesa, hay otros centros que son colaboradore y trabajan en red en toda la Comunidad de Madrid: Hospital de La Paz, Severo Ochoa de Leganés, Puerta de Hierro-Majadahonda y Alcalá de Henares. Estos recogen la leche o entrevistan a donantes.