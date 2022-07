Miles de usuarios de varias compañías telefónicas incomunicados a causa de los incendios en la sierra de Madrid

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid consiguieron controlar dos incendios forestales declarados en la tarde de este sábado en el Puerto de la Cruz Verde, en el término de Santa María de la Alameda, y en Miraflores de la Sierra. Ambos incendios eran “potencialmente muy peligrosos” al estar localizados en zonas con mucha masa arbórea, pero tanto los bomberos como las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid han logrado controlarlos en una hora aproximadamente, según un portavoz de Emergencias 112.

El primero de los incendios se registró sobre las 17.30, hora en la que el 112 recibía varias llamadas avisando de un fuego a la altura del kilómetro 35 de la M-505, en el Puerto de la Cruz Verde (Santa María de la Alameda), al noroeste de la región. Diez dotaciones de la Comunidad de Madrid apoyadas por dos medios aéreos han intervenido en las labores de extinción.

Minutos después del primer incendio, sobre las 17.37, varias llamadas al 112 alertaban también de un fuego en otro punto de la sierra madrileña, concretamente en el kilómetro 3 de la M-611, en el término de Miraflores de la Sierra, al norte de la región. Un total de 19 dotaciones de la Comunidad, entre ellas seis medios aéreos, controlaron el fuego de Miraflores en una hora. A media tarde, los bomberos permanecían tanto en Miraflores como en Santa María de la Alameda para controlar que no se reavivaran las llamas y refrescar los rescoldos. En Miraflores continuaban a esa hora cuatro de los seis medios aéreos que intervinieron y en Santa María de la Alameda ya se habían retirado las aeronaves, según ha indicado a Efe un portavoz de Emergencias 112. Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se harán cargo de la investigación de las causas de los dos incendios.

Sin wifi y sin 4G

Numerosas fuentes informan que, debido al incendio de ayer en el puerto de la Cruz Verde, están afectadas las líneas de teléfonos de Movistar y Vodafone en varios pueblos: Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Las Navas del Marqués y Zarzalejo. El Ayuntamiento de Robledo emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook donde notificaba la interrupción de las líneas telefónicas.

Debido a un incendio en el Puerto De la Cruz Verde (vertiente El Escorial) y aparentemente controlado se ha interrumpido... Posted by Robledo De Chavela Ayuntamiento on Saturday, July 23, 2022

Algunos usuarios de estos municipios han aprovechado el uso de sus redes sociales para manifestar su descontento con los servicios de cobertura.

Hola, soy Vero. Lamentamos la incidencia y las molestias que está causando. Estamos trabajando para subsanarla lo antes posible.

Un saludo. — Movistar España (@movistar_es) July 24, 2022

Por su parte, las compañías lamentan la incidencia y aseguran estar trabajando para subsanar los incidentes. No obstante, puede que la solución no sea tan inmediata como lo esperado y hasta el martes no quede arreglado.