Madrid: Sanidad estima en 155 las muertes atribuidas al calor en la última semana

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha estimado que se han producido 155 muertes atribuidas a las altas temperaturas en la última semana, entre el 23 y el 30 de julio, en la Comunidad de Madrid.

El último dato que recoge la estadística de Monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) por exceso de temperatura es el referido al sábado 30 de julio, que es el pico mínimo, con 23 decesos estimados en un día.

En la última semana, desde las 23 muertes del sábado día 23, la cifra de decesos ha ido en caída cada día: 22 el domingo día 24; 21 el lunes día 25 y el martes día 26.

Desde entonces, se ha producido un descenso continuo hasta las 15 muertes atribuidas al calor del viernes 29 y las 17 registradas el jueves día 28 y el domingo día 30, según las cifras del sistema MoMo del ISCIII, que hace estimaciones estadísticas de excesos de mortalidad para un día determinado comparando series históricas.

“Calcula e infiere valores relativos a todas las causas y atribuibles a temperatura, no números exactos de defunciones. Es decir, las cifras que se ven en el Panel MoMo no son personas fallecidas (no es un registro de defunciones), sino el resultado del cálculo estadístico en forma de estimación. En definitiva, que no es correcto decir que esta ola de calor ha causado X muertes de personas”, han explicado fuentes del ISCIII.