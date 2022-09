Debate bronco en el cerco a Ayuso

La oposición tenía como objetivo desmontar la gestión de Ayuso y cercarla en la Asamblea de Madrid con propuestas en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región. Pero difícilmente hubiera imaginado Iván el taxista que iba a acaparar tanta atención durante el Debate del Estado de la Región cuando paró a Alejandra Jacinto, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, y la trasladó a su casa. Jacinto se apoyó en la conversación que mantuvo con el taxista en todo el trayecto para poner en evidencia la gestión de Díaz Ayuso y su «inhumana» actitud con un sector como el del taxi para dibujar lo que Podemos considera que es «el verdadero» Estado de la Región. Iván fue y vino en las réplicas de la presidenta regional a los partidos de la oposición, como el de otros tantos nombres de particulares que citó el portavoz del PSOE, Juan Lobato, en su intento de hacer ver que los problemas reales de la gente tienen nombre y apellidos y que pasaron a convertirse en el objeto de la ironía de las presidenta regional para defender su gestión. El asunto no sentó bien. Sobre todo a los morados. Hasta el punto de que Carolina Alonso, la coportavoz podemita, acusó a la presidenta de hacer «trilerismo político», de «no tener palabra» por «no cumplir con el pacto de no agresión en la Asamblea», un asunto sobre el que incidió la portavoz de Más Madrid, Mónica García, nada más comenzar su intervención, aunque no dudó en poner la leña, por si saltaba la chispa, al traer a colación al hermano de la presidenta y su famoso contrato.

Había pacto de no agresión y Ayuso trató de defender su gestión con la fuerza de los datos hasta el punto de que su respuesta a los grupos parlamentarios se convirtió en un cacareo de números y actuaciones, la mayoría de las cuales ya había mencionado el día anterior. Pero en el fragor del debate no se logró evitar el tono bronco. Lo reconoció la propia presidenta regional y lo justificó amparándose en la idea de que «cada uno defendemos con vehemencia lo que creemos». Eso sí, hizo propósito de enmienda: «Hay que intentar evitar las peleas con tono de facultad (...) Lo importante es que vamos a seguir trabajando».

La oposición puso en la diana de sus ataques a Ayuso la sanidad y la educación a la par que ofrecieron propuestas en casi todos los ámbitos. Más Madrid anunció que en los próximos días presentará una Ley de Listas de espera que garantizará la atención en tres semanas máximo para pruebas diagnósticas y consultas especializadas, así como un plan para la inflación con ayudas de 100 euros por hijo a cargo y de 500 euros para el alquiler. El PSOE acudió con un decálogo de propuestas, entre las que se encuentra el comedor escolar y transporte gratis, además de colegios abiertos once meses y bonos de cien euros para el alquiler.

Podemos criticó el «modelo de negocio» que tiene Ayuso con la región y planteó como medida estrella una Renta crianza que se nutra de los 992 millones de euros que «ha perdonado a los ultrarricos» de la que se puedan beneficiar 230.000 familias con dificultades económicas, mientras que Vox propuso un cheque energético y pidió la reapertura de las urgencias de los centros de salud. Ayuso trató de despejar con datos «las mentiras» de la oposición. Pero también quiso dejar claro, después de escuchar todas las propuestas que «Todo gratis no funciona. Sería idílico, pero si se regala absolutamente todo, las cosas no van a funcionar».

Mónica García portavoz del grupo parlamentario Mas Madrid durante la segunda jornada del pleno del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Más Madrid: «Ghosting político» y «becas cayetanas» La portavoz de Más Madrid arrancó su discurso en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región con un mensaje claro antes de bajar a la arena política: «Espero que tenga respeto y sustituya el bullying político por un debate sano». A partir de ahí, toda su disertación se centró en esforzarse por hacer visible que el discurso de Ayuso y el de Más Madrid son antagónicos acusando a la presidenta regional de estar en la «inopia energética», de «no dar pie con bola», de «estar en babia», de ser «un timo ibérico», de estar al frente de un «gobierno egoísta e incapaz de ponerse en la piel de los demás, ególatra, narcisista, negacionista y con recetas trasnochadas». Pero sobre todo Mónica García se esforzó en marcar la disonancia entre el discurso de Ayuso y lo que realmente hace para acabar concluyendo que lo suyo había sido una «legislatura fantasma», de «goshting político». García arremetió contra Ayuso en materia sanitaria por las listas de espera, por que no se haya conseguido hasta ahora la reapertura de los SUAP (que la presidenta prometió que será el próximo octubre). La reprochó las «becas cayetanas» y hasta que se «saltara la ley» en la Asamblea de Madrid manteniendo el hemiciclo a 22 grados.

Juan Lobato portavoz del grupo parlamentario Psoe durante la segunda jornada del pleno del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

PSOE: «Más que en Sol, en la Luna» El portavoz socialista, Juan Lobato, no entró en broncas ni crispaciones. Es un propósito que se había hecho y lo cumplió. «Me voy a centrar más en el daño que está haciendo el PP a Madrid», sentenció. Ayuso, incluso, se lo agradeció. Por eso se limitó a explicar con detalle cada una de las diez propuestas en todos los ámbitos que, a su juicio, podrían mejorar la vida de los madrileños. Eso no impidió que Lobato criticara otras cuestiones sobre la gestión de Ayuso y su modo de entender la política: «Madrid es mucho más que usted», espetó. También lamentó el «modelo excluyente de Ayuso, su «obsesión con Pedro Sánchez» o que «solo cuente con las élites de poder». En materia educativa, le reprochó las becas «para ricos» que «se pagan con impuestos de las clases medias». En el centro de sus críticas estuvo, sobre todo, la gestión sanitaria. En este punto aludió a la subida de la listas de espera y al cierre de 37 centros de salud. «Le he de confesar, señora Ayuso que, cuando veo lo que hace en esta región, pienso que usted, más que estar en Sol, está en la Luna, en la suya propia, muy alejada de los madrileños». Por eso acabó diciendo que, de sus visitas por Madrid, «Lo que estoy aprendiendo es a escuchar».

Alejandra Jacinto y Carolina Alonso (Podemos) durante la segunda jornada del pleno del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Podemos: “Dimita, por mentirosa” El tono de las portavoces de Podemos fue beligerante con la presidenta regional hasta el punto de pedirla que dimitiera «por mentirosa» al considerar que ofrecía datos que nos se correspondían con la realidad. «Arrastra todas las asignaturas suspensas, no ha pasado el examen de septiembre no le importa Madrid, solo su carrera y los business con amigos», dijo con contundencia Alejandra Jacinto. Las crítica de Jacinto fueron mucho más allá al criticar la «frivolidad» de Díaz Ayuso al hablar de las familias afectadas por la línea 7B de Metro y lamentó el «recital de chistecitos» y el intento de «hacer la cama» a Núñez Feijóo enfrentándose a Sánchez y «con medidas más que viejas usando la mentira como arma política». A lo que añadió el recital de «chistecitos», mientras que Carolina Alonso lamentó que Ayuso no cumpliera el pacto de no agresión en los debates parlamentarios. Ayer se supo, además, que Unidas Podemos ha recurrido ante el Constitucional la «Ley Úber de Ayuso» al considerar que supone una grave violación de la autonomía local y competencias de los ayuntamientos.

Rocio Monasterio (Vox) junto a Santiago Abascal durante la segunda jornada del pleno del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

«La apoyamos, aunque amaga pero no pega» «Ni Madrid es el infierno que dice la izquierda, ni tampoco el suyo es un gobierno sin mácula», dijo Rocío Monasterio sobre la gestión de Díaz Ayuso, dando esa visión a medio camino entre unos y otros. Pero desde el primer momento tendió la mano a la presidenta regional. «La apoyamos, juntos podemos cambiar la vida de los españoles», dijo en presencia de Santiago Abascal, que escuchaba la intervención de Monasterio desde la tribuna de invitados. Aunque también tuvo algunos reproches para la presidenta regional al sembrar la duda sobre si realmente seguía estando Madrid en el centro de sus prioridades. «Usted amaga, pero luego no pega; dice, pero luego no hace». Monasterio volvió a sus reivindicaciones históricas: la reducción del gasto superfluo, la bajada radical de impuestos y pidió un mayor esfuerzo con los autónomos. En materia fiscal visualizó a Ayuso en la senda, aunque refirió que «deflactar no es suficiente» y pidió una nueva bajada de medio punto del IRPF. En resumen: «Tienen buenos deseos, pero necesitamos que mejoren su capacidad de gestión», sentenció.

MADRID, 13/09/2022.- El diputado popular regional Pedro Muñoz Abrines interviene durante la segunda sesión del debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid, este martes. EFE/ J.J. Guillén FOTO: J.J.Guillen EFE