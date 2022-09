Juan Lobato: «Desde el minuto uno le dije a Sánchez que me dejase tener mi propio proyecto»

Será el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de 2023 y no le asusta medirse con la «Dama de Hierro» madrileña o «la estrella política más importante de España», como se ha referido a Díaz Ayuso la prensa internacional. Técnico de Hacienda, ex alcalde y ahora máximo responsable de los socialistas madrileños y portavoz del partido en la Asamblea, cree por encima de todo en su proyecto, en un modelo de participación horizontal, y no quiere ir de la mano de las izquierdas porque cree que entre unos y otros hay distancias ideológicas. Lo que más valora de sí mismo como candidato es «la ilusión y la fuerza».

¿Se ha hablado de Luis García Montero como posible candidato a la alcaldía de Madrid? ¿Cumpliría el perfil que busca el PSOE?

El perfil lo tenemos ya muy claro: alguien que sea representativo, reconocible como madrileño, que sea una persona que tenga ganas, que tenga ambición, porque en Madrid hay muchas cosas que cambiar, que tenga ganas de tener un modelo de ciudad, que quiera ser el sustituto de Enrique Tierno Galván, de Manuela Carmena y que sea una persona querida por el PSOE de Madrid. García Montero tiene muchas cualidades, pero no estamos en el momento ni de confirmar ni desmentir ningún nombre. Estamos centrados en las primarias autonómicas.

¿Se descartan ministros para el Ayuntamiento?

No descartó ni confirmó nada.

¿Cree que Carmena sería un activo para el PSOE después de que en el año 2019 se iniciará un acercamiento con ella?

Carmena es un activo para la ciudad de Madrid, ha sido un símbolo de la sociedad demócrata y progresista madrileña. Ojalá ayude a que Madrid vuelva a tener una mayoría de progreso.

¿Y qué opina de Marta Higueras y toda la gente de Recupera Madrid?, ¿sería recuperable para el PSOE?

El PSOE tiene su proyecto propio y definirá sus equipos con mucha gente que está trabajando con intensidad, que conoce el Ayuntamiento a la perfección y que forman un equipo de gestores serios y profesionales. Pero también digo que el PSOE es un partido absolutamente abierto. Nuestro trabajo es pedir a la sociedad que entienda que el PSOE es la propia sociedad y que cualquiera puede ayudar a este proyecto. Estoy pidiendo ayuda a muchísima gente que se está sumando, no solo al proyecto regional, sino también al proyecto de ciudad. Mucha gente que no es del PSOE, que no milita, pero que se siente progresista y que quiere que cambien las cosas.

¿Está habiendo un aumento de afiliados en el PSOE?

Sí, pero más que de afiliados de gente que está participando en los espacios de trabajo que hemos creado, tanto territoriales como sectoriales.

¿Cree que habrá sorpasso a más Madrid en las próximas elecciones de mayo?

Sorpasso, no diría. La diferencia en las últimas elecciones fue de un 0,001% o algo así. 3.000 o 4.000 votos de seis millones y medio de madrileños. El PSOE aspira a representar a la amplia mayoría demócrata y progresista que quiere que le vaya mejor en la vida

¿Porqué siendo el PSOE un partido tan participativo, nadie ha presentado su precandidatura para las autonómicas y usted ha sido el único?

Creo que hemos hecho un trabajo muy, intenso, solo llevamos ocho o nueve meses en la Secretaría General pero creo, humildemente, que hemos demostrado que tenemos hambre y ganas. La iniciativa política permanente contundente que hemos tenido el trabajo de territorio...Me he pateado todos los centros de salud que ha cerrado Ayuso, todas las parcelas donde se prometieron hace 15 años colegios, institutos y centros de salud por el PP y ahí siguen las parcelas. Ese trabajo y esa capacidad de armar un equipo muy importante de gente con muchas ganas e ilusión es lo que ha hecho que haya tenido tantas muestras de apoyo de alcaldes y representantes en los territorios del partido y que hayan apostado tan claramente por animarme a presentarme. Estoy muy agradecido y orgulloso.

¿Y así también es como convencido a Ferraz para que le apoye como candidato?

No es tanto convencer. La verdad es que nunca he pedido permiso. Sí que he sido muy educado, como siempre. He trasladado mis intenciones al partido a nivel federal, pero me presenté a Secretario General hace cinco años y no gane. Me presenté hace un año sin pedir permiso tampoco a nadie y gané. Ahora decido presentarme a Presidente de la Comunidad de Madrid sin tampoco pedir permisos y trasladándolo a mi Secretario General, por supuesto, y la dirección del partido. Estoy muy contento por el momento en el que está el partido en Madrid porque tiene una posición de capacidad enorme de decisión propia sobre su proyecto y a la vez una coordinación muy buena con Ferraz. Y ese punto en Madrid nos hacía falta, porque llevábamos 30 años que estábamos enfrentados con el Federal o teníamos muy poca autonomía. A ahora, sin embargo, hemos conseguido ese equilibrio que creo es muy importante.

O sea, que se ha firmado la paz con el máximo órgano del partido...

Sí. Tenemos una relación magnífica con la Vicesecretaría General, con Santos Cerdán, con el Presidente del Gobierno. Pero, además, tenemos todos claro que Madrid es una federación en un partido federal que toma sus propias decisiones, que tiene su propio ámbito de responsabilidad y liderazgo. Y que, además, tiene opinión propia en los temas de Madrid, pero también en los nacionales, que no siempre tienen que ser coincidentes con la línea del partido. Creo que eso es lo más sano en un partido como el PSOE.

¿Cree que esa idea de defender un proyecto propio ha servido para pacificar esas luchas intestinas que siempre ha habido en el PSOE madrileño?

Humildemente lo creo porque es la visión que tenemos y la forma de trabajar: permítanme tener mi proyecto, porque aquí yo asumo el liderazgo y la responsabilidad de mi gestión.

¿Y así se lo ha planteado al presidente del Gobierno?

Sí, desde el minuto uno.

Hablaba de ganas, pero ahora mismo las encuestas sitúan a Díaz Ayuso en muy buena posición. ¿Cree que en ocho meses puede ganar las elecciones?

Si. Las últimas encuestas siguen sin dar al PP la mayoría absoluta que históricamente ha tenido en Madrid. De hecho sigue prácticamente igual que en las últimas elecciones. Después de un resultado como el que tuvo, lo normal es seguir creciendo y mantener la inercia. Sin embargo, se ha parado absolutamente en seco y no ha tenido crecimiento. Incluso una encuesta le daba que bajaba algún escaño. La dinámica que teníamos del PSOE era la de una caída muy pronunciada y eso hemos conseguido pararlo, cosa que no es fácil. Ahora estamos en una fase en la que lo que tratamos es de recuperar credibilidad entre la ciudadanía, que vean que tenemos las ideas muy claras, un proyecto solvente y muy armado.

Juan Lobato en una céntrica calle de Madrid FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Y da tiempo a generar esa credibilidad de aquí a mayo de 2023?

Tenemos tiempo para conseguir la mayoría y acceder al gobierno. Llevamos mucho pateándonos los hospitales, los centros de salud, los coles y lo que tenemos por delante... Son muchos días de estar pisando calle y viendo gente.

¿Estaría dispuesto a ir en una plataforma de izquierdas, si se diera el caso, que concurriera de manera conjunta a las elecciones de 2023?

No puede producirse por una cuestión muy lógica: el PSOE tiene su propia ideología. Es un partido progresista, socialdemócrata, de mayorías transversales, que quiere que la gente tenga igualdad de oportunidades y que, a partir de ahí, quien más se esfuerce o tenga más talento le vaya mejor en la vida. Pero luego hay otros partidos a la izquierda del PSOE que tiene una ideología distinta, que vienen de la raíz del Partido Comunista, de IU, de Podemos y que está bien que esté representada en las instituciones, porque hay una parte de la sociedad que piensa así. Si el PSOE fuera en una plataforma se evitaría una pluralidad que existe en la sociedad.

¿Considera que Noelia Posse, la alcaldesa de Móstoles, es la candidata idónea para encabezar la lista del PSOE teniendo en cuenta que pesa sobre ella una previsible sentencia sobre el «caso ITV» y una responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas?

Son los compañeros de cada partido los que deciden los candidatos. Hace unos meses los jueces archivaron ese asunto dejando claro que no se hizo nada mal.