Violenta pelea en el Metro de Madrid: “No me hables tan cerca sin mascarilla”

No es la primera que vemos una secuencia como está desde el inicio de la pandemia. Varias personas en el Metro de Madrid increpan a otro usuario del suburbano que no lleve puesta la mascarilla para cubrir la boca y la nariz. Algo que todavía sigue siendo obligatorio dentro de los vagones, no así en el andén o en el resto de las instalaciones del Metro.

Pelea en el metro por una persona que no llevaba la mascarilla



📹 Madrid pic.twitter.com/DH8bTGQOTN — SocialDrive (@SocialDrive_es) October 20, 2022

Se ha producido el incidente a la llegada de uno de los trenes a la estación de Alonso Martínez. Uno de los usuarios del Metro ha increpado a un joven que viajaba sin mascarilla. “Que te bajes del vagón”; “no me hables tan cerca sin mascarilla”; “es que es obligatorio”, son algunas de las advertencias que varias personas le lanzan antes de producirse varios empujones y golpes entre ellos.

Madrid, a favor de su eliminación

La Comunidad de Madrid ha venido abogando desde hace meses por retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, dado el comportamiento epidemiológico “estable y en descenso” de la pandemia y su “poca incidencia” a nivel asistencial. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero sostiene que “no tiene sentido” mantener el uso de mascarilla en el transporte público, y que la estrategia debe ir dirigida ahora en “la protección a los vulnerables”, que son quienes tienen peores pronósticos o acaban hospitalizados. “La poca incidencia” de la Covid debe hacer “replantear estas decisiones”. “No son tanto criterios de aglomeración o no”, ha señalado el consejero, que ha pedido al Ministerio de Sanidad tomar una decisión “cuanto antes” en este sentido.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defiende mantener la obligatoriedad en el transporte público hasta que los expertos digan lo contrario, en lugares en los que se produce “una alta aglomeración de personas en espacios muy reducidos y sin la ventilación adecuada”.