Ernesto Alterio: “La fama es puro cuento. Eso no es nada, no te va a sostener”

Las plataformas para compartir coche, además de ofrecer una manera de transportarse más asequible que las tradicionales, son caldo de cultivo de todo tipo de anécdotas: gente que congenia, que habla demasiado, que no se pone de acuerdo ni para elegir la música... y, en El cuarto pasajero, hay también gente que se enamora.

En la última película de Álex de la Iglesia, un divorciado de 50 años llamado Julián (Alberto San Juan), cuenta en su coche con una plaza fija para Lorena (Blanca Suárez), una joven que viaja a menudo a Madrid y que, entre kilómetros y kilómetros, encandila al conductor.

Este decide confesarle sus sentimientos, precisamente, durante uno de los viajes, pero un error a la hora de escoger a dos ocupantes más tuerce todo. Uno de ellos es interpretado por Ernesto Alterio, que confiesa a LA RAZÓN que siente debilidad por su personaje, Juan Carlos: “Desprende mucha comedia, pero es un papel que no es fácil de asir, no se puede definir, no se sabe si es un empresario, un noble, un narcotraficante o una especie de coach”, explica.

Esta no es la primera vez del intérprete, de 52 años, con Álex de la Iglesia: ya lo hizo en Perfectos desconocidos, en 2017. Sin embargo, para el actor siempre es una aventura trabajar con el cineasta, con el que tiene “una gran conexión” y del que admira que busca “explorar los límites” sin faltar al rigor.

En este caso, el estreno es una comedia romántica que a veces se asemeja también a una road movie, pero con el giro de tuerca de un director que, como en muchas de sus obras, oscurece el relato hasta llegar a una reflexión: “En la película hay un atasco que es una metáfora de cómo estamos después de haber pasado una pandemia”, expone.

Además, hay muchas alusiones a las redes sociales y a la cultura de la alta cocina, muy en boga. Al margen del estreno, el actor presume de que está en un momento vital en el que confluyen buena salud, amigos y trabajo. «Estoy en lucha, pero agradecido por poder dedicarme a algo que me apasiona y con la responsabilidad de hacerlo bien».

Entrevista a Ernesto Alterio para el Madrid de FOTO: David Jar La Razon

Entre sus aficiones, Alterio, que asegura que ve todo tipo de cine, reivindica que no se pierda la experiencia de ir a las salas por la comodidad de verlo en casa. Comparte esa afición con su hija con Juana Acosta, Lola Alterio, que ya sabe que quiere dedicarse a lo mismo que sus padres.

“El mundo es muy diferente a cuando yo empecé, ahora está la cultura de ser famoso antes que de ser cantante o actor; antes la fama podría ser una consecuencia de la profesión o no. Le diría que tenga cuidado con eso y que, si realmente quiere actuar, vaya a muerte a por ello. Como dice el tango, la fama es puro cuento que viene y va, eso no es nada, no te va a sostener”, reflexiona.

Para conocer sus inicios, hay que remontarse a Madrid, una ciudad a la que se mudó junto a su familia con tan solo cuatro años desde Buenos Aires, tras el golpe de Estado en Argentina que tuvo lugar muy poco tiempo después del nacimiento de su hermana y también actriz, Malena Alterio. “Vivíamos por la zona del Estadio Santiago Bernabéu y lavábamos coches por 100 pesetas. A base de escuchar los partidos y las celebraciones de los goles, terminé siendo un gran madridista”, recuerda.

Recomendaciones castizas Además de la madridista zona que le recuerda a su infancia, para el actor hay muchos más lugares con un significado especial. «Madrid es mi casa, es el sitio más maravilloso para vivir y caminar. Me encantan Lavapiés, el Barrio de las Letras, el Madrid de los Austrias, la zona de la Plaza de Oriente y Plaza Castilla; pero le tengo un cariño especial a Urgel porque mi tía vivía allí. Voy mucho al gastrobar argentino El camoatí (calle de Alfonso VI, 3) y a El Tío Timón (Costanilla de San Andrés, 8).

Aunque viaja mucho por los rodajes, el actor cuenta que le supone una gran alegría siempre regresar. Su carrera le llevará próximamente a trabajar con Lucía Alemany y Paco León en Maridos, pero no descarta hacer más televisión “por desarrollar una historia en el tiempo”, ni teatro, del que le gusta que no haya intermediarios.