Álex Villazán, protagonista de ‘Equus’: “Es importante que los jóvenes creemos nuestras propias obras”

La importancia de lo cotidiano

“A veces pasan grandes cosas, pero los instantes más cotidianos son los que se quedan en la retina, quizá por las personas que te rodean. Recuerdo mucho cuando practicaba fútbol de pequeño y, en vez de escuchar al entrenador, jugaba con las hormigas del campo. Los barrios tienen muchos momentos pequeños que se hacen grandes en el recuerdo, y me parece precioso. De Villaverde me encantan sus parques y, pasando a la capital, me quedo con el Templo de Debod, un sitio tranquilo en el que te puedes sentar y, de repente, alguien se coloca al lado y toca la guitarra, practica saxo... con las vistas de todo Madrid, es algo mágico”.