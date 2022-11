Un éxito de manifestación, un regalo a Ayuso

La manifestación de Madrid ayer, un éxito. Un montón de gente, consignas facilitas de corear, ambiente batucada con un toque diábolo. Todo correcto. Lo que no me ha quedado muy claro, visto lo visto, es si se manifestaban a favor de la sanidad pública o en contra de Ayuso. Bueno, sí me ha quedado claro. Creo que los que no lo tenían claro son los de la convocatoria. Rectifico: los convocantes sí lo tenían claro, pero no los convocados. Yo es que, con estas cosas, me siento enseguida engañada. Necesito que me sean claros en la propuesta. Soy igual con la meteorología: si es invierno es invierno y punto. Voy con el calendario gregoriano y no con el termómetro. Pero volvamos a la manifestación: o estamos a setas o estamos a rolex. Yo, a tope con la sanidad pública. Y contra el cáncer, con la infancia, las cañas con tapas y el por favor y el gracias.

Pero no me puedes vender que vamos a defender la sanidad y que me aparezca un señor gritando, megáfono en mano y ánimo revolucionado, que si en mayo no desalojan a Ayuso no se van a ir de las calles. Porque entonces tú, amigo activista ya añoso, no estás declarando tu apoyo a una sanidad pública de calidad ni llamando la atención sobre la necesidad de una mayor inversión y menos recortes. Tú lo que estás haciendo, querido capillita #6600a1, es manifestarte en contra de la democracia. Supongo que se trata de movilizar electorado creando un rival a su medida. Y la única manera de lograrlo es convencer a sus votantes, criaturicas, de que Ayuso quiere desmantelar la sanidad pública, asesinar homosexuales, secuestrar embarazadas y empujar viejecitas en los pasos de cebra. Creo que la manifestación ha sido un éxito: acaban de regalar a Ayuso la mayoría absoluta.