Los médicos tensan la negociación y continúan con la huelga en Madrid: “No queremos parches”

La huelga indefinida de médicos de Atención Primaria y Pediatría se mantiene, desde que comenzara el pasado lunes, pese a que en la noche de ayer parecía que se habían acercado posturas y que hoy podría desbloquearse la situación con el fin de la huelga. La reunión mantenida esta tarde entre el Comité de Huelga y la Comunidad de Madrid ha acabado sin acuerdo después de que el sindicato Amyts trasladara a la Consejería de Sanidad las peticiones de los profesionales.

El Comité de huelga ha reclamado un interlocutor con capacidad de resolución “después de que en esta nueva reunión no hayan acudido ni Isabel Díaz Ayuso, ni el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, ni el de Economía y Hacienda Javier Fernández-Lasquetty”, ha detallado el sindicato.

Los médicos consideran “insuficiente” la propuesta que les ha hecho la Consejería de Sanidad. Además, Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, mostró su malestar porque no se hayan logrado avances en la tercera reunión sobre Atención Primaria. “Para los médicos las propuestas que se han hecho no son suficientes. Les ha costado mucho decir basta ya, pero ahora lo han hecho y lo les basta con un parche o con creerse el siguiente acuerdo a incumplir. Necesitan que alguien les de la seguridad de que esto va a ser el principio de la mejora de la Atención Primaria”. La portavoz del sindicato asegura que su postura no tiene nada que ver con ellos mismos “porque se pueden ir a otras provincias y el trabajo no les va a faltar, sino para garantizar una asistencia de calidad a sus pacientes que hoy por hoy no sienten que están dando”.

La Consejería de Sanidad no entiende que no se desconvoque la huelga tras los preacuerdos alcanzados anoche y con las siguientes propuestas sobre la mesa:

1️⃣ Establecer agenda de 30 pacientes en Medicina y Familia más 4 citas de asistencia para casos no demorables, con diez minutos por paciente; y de 20 pacientes más 4 de casos no demorables para Pediatría, con 15 minutos por paciente.

2️⃣ Programa específico de fidelización de residentes en medicina de familia y pediatría de AP, por ser especialidades deficitarias: se les ofrece a los residentes que acaben la formación en mayo de 2023 y años sucesivos como médico de familia o pediatra contrato de 3 años.

3️⃣ Estabilidad para los médicos de familia que están haciendo funciones de pediatras y que podrán mantenerlas. Era una demanda del propio sindicato.

4️⃣ A partir de enero, todos los eventuales se convierten en interinos. Además, se va a proceder a negociar en la Mesa Sectorial la distribución de las 609 plazas fijas de la última OPE para médicos de familia. El que no obtenga plaza se le ofertará plaza de interino.

5️⃣ Avanzar en la implantación de los turnos mixtos para que los que están en turno de tarde puedan realizar turnos por la mañana para favorecer la conciliación familiar y profesional.