Begoña Trigo, candidata al ICAM: «Hay que facilitar comparecencias telemáticas para no esperar horas en los juzgados»

Afronta esperanzada las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) del próximo día 20. Convencida de ser la voz del turno de oficio y de los pequeños despachos, Begoña Trigo reclama «un trato digno a los abogados».

Si es decana, ¿cuál es la decisión más urgente que adoptará?

Contactar con las instituciones competentes para que velen por un trato digno a los abogados, para que se respete nuestro descanso, se facilite nuestro trabajo y, por ejemplo, se reconozcan nuestras bajas médicas, algo que hoy no ocurre. Hay compañeros que, de baja por un infarto, han tenido que ir a una vista porque el juez no la ha suspendido. El juez no debe interponerse en algo que ya ha decidido un médico.

¿Cómo se puede gestionar de forma más eficiente el ICAM?

Priorizando gastos. Los primeros son todos aquellos que redunden directamente en que el abogado pueda trabajar con dignidad. Nuestra candidatura (la única por cierto con dos mujeres candidatas a decana y vicedecana) tiene muy claras esas prioridades. A nosotros nadie nos financia. Concurrimos sin mochilas. Cuando lleguemos a la junta, nadie nos reclamará favores, porque no le debemos nada a nadie. Será una junta capaz de llegar a acuerdos que beneficien a los profesionales.

¿El Colegio tiene una deuda con el turno de oficio?

Tiene una deuda enorme. Nunca ha reconocido su trabajo. Trece de los 14 miembros de nuestra candidatura estamos en el turno de oficio. Algunos llevamos más de 35 años. En total, sumamos más de 250 años y más de 10.000 expedientes. Conocemos muy bien los problemas que día a día sufren los abogados. Es un derecho constitucional. El derecho de defensa es lo que diferencia a una democracia de un régimen totalitario. El turno de oficio cumple con el fin social de la abogacía. Por eso, cuando lleguemos a la junta crearemos un turno especializado en litigar contra la Agencia Tributaria. Todos los ciudadanos tienen derecho a que un abogado les defienda gratis contra los abusos de Hacienda. Por otro lado, ahora mismo los abogados cobran lo mismo por un caso con dos testigos que por otro con 20. Estableceremos un doble baremo, fijo y variable, en función del tamaño del expediente.

Pese a ser el Colegio con mayor número de colegiados, el desapego hacia la institución es notorio y se plasma en la baja participación. ¿A qué lo achaca y cómo se puede remediar?

Es normal ese desapego. El 90% de los abogados no ven que las juntas de gobierno solucionen sus problemas del día a día (esperas, salud, conciliación). Están haciendo un uso inadecuado del voto delegado. El colegiado debe participar y sentir que su voz vale para algo. Si ganamos, limitaremos el voto delegado. Hoy el voto delegado da un poder parecido al de una dictadura.

¿El Colegio debe tener más presencia en la sociedad?

El ICAM es una institución con un potencial enorme. Es el colegio más grande de Europa y está llamado a ser un referente social. Debe influir en la elaboración de las leyes, tener un comportamiento ejemplar y ejercer como motor para desarrollar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Las nuevas tecnologías son un permanente reto ¿Es necesario mejorar la formación?

Si. La tecnología va a un ritmo trepidante y son cientos las leyes que aprueban cada año. Es imprescindible que los abogados estén al día.

¿Es posible bajar las cuotas?

Primero tendremos que ver las cuentas. Quienes accedemos al ICAM por primera vez no sabemos con qué contamos a nivel económico. Si se puede, lo haremos. Pero lo realmente necesario es destinar el dinero a las prioridades.

La labor social con los colegiados de más edad o con dificultades para encontrar trabajo, ¿es suficiente? ¿Se puede mejorar?

Nos tomamos muy en serio la función social. El ICAM debe acompañarnos desde el principio hasta el final. A muchos colegiados les va a quedar una pensión realmente exigua y el ICAM puede y debe ayudarles. También a los jóvenes. Haremos cooperativas para gestionar necesidades de vivienda digna, ayudas para dependientes, hipotecas inversas, etc. y soluciones profesionales para jóvenes, mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué falla para que el voto telemático sea una realidad?

Si no tenemos voto telemático, es porque no han querido. Hay colegios que ya lo han implantado, y con ello han conseguido un aumento muy considerable de participación. Habría que preguntar a quienes han podido implantarlo para estas elecciones y no lo han hecho.

La conciliación es cada vez más complicada para la profesión. ¿Qué se puede hacer para avanzar en este terreno?

En primer lugar, facilitar comparecencias telemáticas. Así no tendríamos que esperar horas en los juzgados y podríamos dedicar ese tiempo a nuestras familias o a descansar. A veces nos citan en los juzgados a las nueve de la mañana y no nos reciben hasta la una de la tarde. Merecemos respeto. Implantaremos media hora de espera máxima. A partir de ese tiempo, el Colegio respaldará al abogado que decida abandonar la sede judicial. También apoyará que no nos notifiquen en vacaciones nada que no sea urgente. A fecha de hoy no sabemos si vamos a poder disfrutar de unos días de vacaciones en Navidad.

Si no se presentara a las elecciones ¿a qué candidato votaría?

Espero que entienda que esta pregunta no se la puedo contestar de forma concreta. Pero votaría a quien tuviera como prioridad defender los derechos de los abogados.