La cocinera con estrella Michelin que ha creado este turrón que puedes comprar en Lidl

El duro o el blando de almendra o el de yema, tostada o no, son esos turrones de siempre, dulces navideños por excelencia, que jamás deben faltar en nuestras celebraciones. Sin embargo, cada vez encontramos en los lineales y en las tiendas especializadas otros de fórmulas innovadoras para atraer a los comensales más golosos. Nos gusta probar bocados nuevos y las marcas lo saben, de ahí que decidan aliarse con cocineros y pasteleros de renombre para lanzar productos con una combinación de sabores que capte nuestra atención. Dicho esto, Vicky Sevilla, la cocinera más joven en conseguir la primera estrella Michelin para su restaurante, Arrels, situado en las caballerizas del palacio de los Duques de Gaeta de Sagunto, donde reinterpreta la despensa mediterránea, ha creado para la gama Lidl DOR uno inspirado en la receta de la tarta de su abuela. ¿Qué ingredientes lleva? Se preguntarán: una base de cremosa mantequilla y café, está revestido de una cobertura fina de chocolate con leche y en él lleva un «topping» de avena, chocolate y café liofilizado. Su precio es de 2,69 euros, lo hemos probado y, sí, nos ha gustado, porque la mezcla de ingredientes es acertada y le otorga una buena cremosidad. Lo cierto es que el año pasado no nos privamos del elaborado por Xavi Donnay y esperamos a los Reyes disfrutando del roscón de Carlos Maldonado, del restaurante Raíces (Talavera de la Reina), con otra Michelin.

En nuestro afán de seguir probando antes de escoger esos que presidirán la mesa, hemos sentido curiosidad por los ideados por el gran Christian Escribà para Delaviuda. Nos ha entusiasmado la idea de adquirirlos en porciones individuales tanto el de cheesecake, de relleno cremoso, mermelada de frambuesa y «toppings» como el cremoso de almendras con una fina cobertura de chocolate blond. Merece mucho la pena el de roscón de reyes, en el que destaca una fina cobertura de chocolate con leche, flor de azahar y «topping» de frutas y almendras. Por supuesto, es interesante la línea de selección de postres: tarta sacher, con mermelada de albaricoque, lemon pie y tiramisú.

De color llamativo y gusto sorprendente es el elaborado, mano a mano, por Albert Adrià y José Andrés para Torrons Vicens (www.vicens.com). Es el turrón «Cherry Times», creado a partir de una ganache de cerezas con praliné de nueces pecanas, crujiente de arroz y toffee de Ras el Hanout. ¿Han probado el de cerveza Inedit Damm? Si no es así, no tarden, porque el sabor dulce del chocolate crea una simbiosis perfecta con el sabor ligeramente amargo y los toques cítricos de la citaba bebida. Aquellos con alcohol no son novedad, pero siguen triunfando, entre ellos, el de mojito, piña colada, vermut, vino o gin tonic. Seguimos, porque el de pan, aceite y chocolate, diseñado por el cocinero, quien acaba de obtener el primer brillo rojo para Enigma, es siempre caballo ganador, lo mismo que el de pistacho, el de arroz con leche, el de curry y fresa y el de trufa blanca. Incluso, en las sedes de Mayor, Arenal y del Prado, es imposible no caer en la tentación y adquirir el de donuts.

Con mucha técnica

El derroche de creatividad e imaginación de Jordi Roca y Ale Rivas es bestial. Hemos de reconocer que acabamos de terminar el de manzana de feria y resulta ser uno de esos dulces que cuesta dejar de comer, lo mismo que el de bastón de caramelo (15,50) y el de chocolate con leche decorado (rocambolesc.com). El árbol de Navidad y la casa de jengibre serán nuestra próxima adquisición. A través de la web de Petra Mora (petramora.com) nos hacemos con otra joya efímera, con el turrón Candle en forma de vela. Espectacular. Está hecho con gianduja de miel, chocolate blanco e interior de toffee. De edición limitada, es una innovadora creación de I+Desserts (imasdesserts.com) para su pop-up navideño XOK, lo mismo que el «snowman». Sus creadores son David Gil, chef pastelero ideólogo junto a Albert Adrià de los postres de elBarri, su hermano Adrià, Ingrid Serra y Julen Urtasun, de ahí que también estén detrás de la colección de Albert Adrià para Torrons Vicens. Y, dentro de su proyecto personal han diseñado una creativa colección de dulces para aportar su propia visión del mundo del chocolate y los turrones. Entre ellos, el de polvorón, el de carbón y el «gingerbread house», todos con mucha técnica detrás y una estética tan preciosa que da pena empezar a comerlos.

Dabiz Muñoz también endulza las fiestas y su gochismo ilustrado ya lo tenemos en la despensa en forma de turrón de la ya archifamosa tarta de queso de la Pedroche. Hemos degustado el de palomitas de maíz y el de kikos. Nos falta el de leche con cereales, el de chiles picantes, el de crema batida de fresas con nata y el de flan y barquillo (16,50). Apasionados a las Moscovitas de Rialto, de chocolate con leche o negro, ya tienen su turrón.

Turrones Trapa sin gluten y con packaging reciclable