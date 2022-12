Vox dinamita el debate de Presupuestos de Ayuso y abre la vía de la prórroga

No habrá debate de Presupuestos en la Comunidad de Madrid después de que la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, haya anunciado que votará mañana en contra del dictamen del proyecto que debería votarse en la Cámara la próxima semana. Sin la mayoría suficiente que el Ejecutivo de Díaz Ayuso necesitaría primero en Comisión para poder ser debatido, el proyecto de Cuentas en el que el Gobierno lleva trabajando hace más de cinco meses se devuelve y decae, con lo que se abre la vía de la prórroga presupuestaria.

“Tenemos un dictamen en el que no se ha incluido ninguna enmienda de Vox y no podemos votar a favor ni abstenernos. Nosotros siempre estamos dispuestos a que alguien negocie con nosotros, pero no nos ha llamado nadie, no ha habido voluntad política de que las enmiendas de Vox estuvieran incluidas en un Presupuesto”, lamentó Monasterio.

La portavoz del Vox en la Cámara de Vallecas también se defendió de quienes han criticado estos días el retraso en el registro de enmiendas de su grupo tratándose de un paquete escuálido, en comparación con otros grupos políticos: “Llevábamos cien enmiendas, pero el Sr. Lasquetty (el consejero de Economía y Hacienda) me pidió por favor que presentara menos. Por presentar, podríamos haber presentado 4.000, pero no lo hemos hecho para facilitar la tramitación”.

De momento, hoy Vox da al Ejecutivo de Díaz Ayuso la primera “bofetada” (que ya esperaba), por el hecho de no haber admitido las enmiendas presentadas fuera de plazo. Monasterio ya ha avisado de que no apoyará la tramitación de la Ley de la Ley del Transporte por lectura única, una vía exprés que permite la aplicación del nuevo reglamento y régimen sancionador para las VTC. “Habrá tiempo de negociarla, de enmendarla, etc...porque es muy importante hacer una ley que se ajuste a las necesidades del sector y para eso hay que sentarse a hablar con el sector e intentar escucharles”, justificó Monasterio.