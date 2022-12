Desperfectos, goteras y mucha indignación entre los vecinos de una promoción del Ayuntamiento de Getafe

No es un asunto nuevo. Es recurrente. Y sigue sin solucionarse. Los vecinos de una promoción de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) han alertado de numerosos desperfectos en sus viviendas de protección que les entregaron hace un año.

Los afectados han asegurado que “un año después”, siguen con problemas “día sí y día no”, porque “cuando no hay goteras, no hay agua caliente o no hay luz en el garaje” o vandalizan el pasadizo del edificio que da acceso a las viviendas.

Nuestros portales pic.twitter.com/nPRxisNIYH — VPPL Getafe El Roson (@ElRoson) December 23, 2021

“No nos dejan cerrar, con botellones, pises y basuras”, han denunciado los vecinos de esta promoción de viviendas en el barrio de El Rosón, a través de las redes sociales. Al respecto, el concejal del PP y candidato a la Alcaldía, Antonio José Mesa, ha manifestado que se ha reunido con los vecinos afectados, “que siguen sufriendo un calvario con sus viviendas construidas por el Gobierno de Sara Hernández”.

“Al pufo económico se suman los numerosos desperfectos en las casas”, ha subrayado Antonio José Mesa, que ha exigido a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, “responsabilidades y soluciones”.

Los vecinos comenzaron a quejarse de problemas en esta promoción de 147 viviendas en el momento que entraron a vivir, tras una espera de casi siete años para que finalizara su construcción.

El asunto se trató entonces en un Pleno municipal donde el concejal de Vivienda, Ángel Muñoz, afirmó que los compradores de estas viviendas “no se merecen que de manera constante se utilicen estas promociones como arma política arrojadiza, pues lo que necesitan los compradores y usuarios de las viviendas es todo nuestro esfuerzo y apoyo, y que resolvamos los problemas que puedan surgir”.

“Nos sentimos satisfechos y orgullosos de la entrega de unas viviendas públicas de calidad y a la vanguardia de la eficiencia energética”, destacó el concejal de Vivienda.