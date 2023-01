San Agustín del Guadalix: el arte urbano toma las calles de este pueblo de Madrid

San Agustín del Guadalix apuesta por el arte urbano. Hace tan solo unos días, veía la luz MUSA, una iniciativa promovida por el propio Ayuntamiento de esta localidad de la Sierra del Guadarrama y comisariada por Madrid Street Art Project. Un museo formado por cinco murales repartidos por el municipio y llevados a cabo por diferentes artistas que han trabajado en sus propuestas junto a distintos colectivos del municipio. Así lo han reflejado en sus obras y han logrado que estas estén vinculadas de una u otra manera a su contexto histórico, social, humano y arquitectónico.

Así, Julieta XLS ha trabajado con entorno natural, y en especial, con la fauna. Parsec! ha hecho lo propio con los mayores del pueblo, que le trasladaron aquellos relatos antiguos a los que la gente joven no tiene acceso y que ellos son los únicos que pueden transmitir para que él los inmortalizara en su mural a través de diferentes elementos. Lidia Cao ha sido la responsable de representar a las mujeres del municipio y lo ha hecho a través de la Asociación Adela Ginés. Gracias al trabajo con el grupo de mujeres que le han contado la propia historia de la asociación, sus orígenes, la idea de crear esta asociación hace cuarenta años y hasta lo que se ha conseguido desde esos inicios hasta ahora han dado como resultado su mural.

Murales urbanos en San Agustín de Guadalix FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

De igual modo lo hizo Juay con los jóvenes de la localidad de los que tras una serie de encuentros recogió sus inquietudes, hábitos y sus hobbies. «Es gente que tiene un lado más rural que la gente de la capital no tiene, por eso intenté reflejarlo con elementos de la naturaleza», apunta el artista. Y eso, enfrentarlo con la modernidad que cualquier persona de su edad tiene. «Me hablaron de cómo se divierten, lo importantes que son el deporte y el campo para ellos o su interés por el arte», sostiene. Por esto, escogió monumentos y espacios simbólicos de la localidad para la representación como la rotonda de la entrada a la localidad, la casa de la cultura que es zona de reunión para ellos o unas presas cercanas que valoran enormemente. «También quise dedicar un espacio a los animales y aunque normalmente no dibujo mujeres, esta vez me he atrevido y el personaje principal de mi mural es una chica que pinta», confiesa.

Aunque dice estar satisfecho y feliz con el resultado, lo que más ha valorado de su proceso ha sido la respuesta de los vecinos. Quienes cada día han ido deteniéndose frente al mural para preguntarle qué tal estaba, sobre qué estaba dibujando o agradecerle su trabajo. «Les ha gustado mucho, no esperaba que tanto. Esto me da ganas de seguir pintando en más pueblos, seguir conociendo a gente…», algo fundamental dice, como artista urbano, así como dejar huella en cada lugar. Como este muro de la calle Félix Sanz que ha pasado de un triste color gris a convertirse en una explosión de color llena de mensajes. «Los pueblos son lugares donde no todo es tan inmediato y donde no es habitual que exista este arte callejero, me encanta ser uno de los responsables que lo trae hasta aquí y además, basarme en la cultura para hacerlo», sentencia.

La Escuela De Las Artes De San Agustín del Guadalix ha sido el último punto de partida del trabajo del quinto artista, Taquen. Un lugar que aúna diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, la danza o la música, y al que acuden los sanagustinenses. En base a las actividades y relaciones que allí ocurren ha creado su obra: «Acompañar», protagonizada por las manos de un amigo pianista mientras tocaba. «Me gustaba la idea de que no existe la una sin la otra; se complementan. La labor del pianista profesor que enseña al alumno», confiesa.

Tratándose de una escuela vio necesario destacar esta labor de acompañamiento que tantos profesores hacen con sus alumnos, para darle el pulso, las directrices o el tempo. «Es una metáfora de esa labor de acompañamiento directa que hace el profesor son sus alumnos, pero a la vez con su crecimiento», apunta. Como en el resto de sus obras, esta no resulta agresiva con el entorno, algo que considera «muy importante» en sus trabajos. «Es un edificio muy interesante. Cuando me lo enseñaron me gustó mucho. El material de la pared, hormigón, por si solo ya cuenta mucho», asegura. Por eso, desde el principio buscó mezclar su obra al máximo con el propio fondo, sin imponerse y que diese la sensación de que ya existía allí desde el inicio.

«Pintar un edificio y desplegar aquí otro tipo de arte ha sido una oportunidad muy grande para mí. Y además, pintar en Madrid, que no es fácil, y en este pueblo que ya conocía como aficionado a la montaña que soy», señala. Al tratarse de un punto de encuentro para muchas personas y estar ubicado frente a un colegio ha hecho que Taquen reciba la curiosidad y el cariño de todos los vecinos desde el primer momento. «La gente parece contenta que para mí es lo más importante», acaba.

MUSA nace de la idea de crear una colección de arte urbano, accesible, gratuita y democrática. Un proyecto hecho para las personas que viven y trabajan en San Agustín del Guadalix puedan verse representados y ver reflejada la realidad de su municipio desde diferentes prismas. «Nace también como vocación de promoción de cara al exterior. Queremos que esto sea un atractivo más con el que cuenta la localidad y además de ser conocido por otras cosas, como su proximidad a la naturaleza o su gastronomía, despierte el interés del turismo regional y artístico», recalcan los responsables de Madrid Street Art Project. «Este museo nace también con la vocación de promocionar San Agustín del Guadalix en el exterior. Queremos que esto sea un atractivo más para que la gente visite el municipio», añaden.

Su trabajo en localidades pequeñas como esta es reflejo de que el arte urbano, lejos de estar vinculado con las grandes ciudades, cada vez tiene más que ver con municipios pequeños que se interesan por este tipo de arte. «Al final es descentralizar la cultura o sacarla a espacios donde está tan presente. Proponemos que en vez de desplazarse al centro de Madrid a disfrutar de una exposición y a hacer diferentes actividades culturales, pueden hacerlo de igual forma visitando este museo en una excursión por esta localidad», sostienen.

Las sensaciones finales son positivas y pese a que, al principio, hubo un poco de reticencia porque la mayor parte de los vecinos del pueblo son personas mayores, el paso de los días y los resultados han hecho que su actitud cambie por completo. «Creemos que han disfrutado del proceso, han podido conocer a los artistas y están más que contentos con sus nuevas obras de arte», sentencian. La mejor de las señales es que muchos vecinos ya están ofreciendo sus espacios para que otros artistas sigan ampliando este museo.