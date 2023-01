Ayuso denuncia que Sánchez le envía “agentes” a sus actos de partido desde hace unas semanas

Estamos más cerca del 28-M y “veremos cosas que nos helarán la sangre”, ha vuelto a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, esta vez, la frase que más repite en las últimas semanas tenía que ver con lo ocurrido en la Universidad Complutense durante el acto del día de ayer en que recibió el título de “alumni ilustre” entre gritos de “asesina” y “fascista”.

La presidenta madrileña sacó a colación el asunto para denunciar la presencia de “agentes”, enviados supuestamente por el presidente del Gobierno, a sus actos de partido. ”Lo que me temo es que el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que no se ha dado en toda la Legislatura. Lo están haciendo constantemente, no soy yo la que provoca… envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre desde hace unas semanas”. En su opinión, “les provoca mi sola existencia porque mi proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en la Comunidad”.

La presidenta madrileña hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de Galapagar tras celebrar el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria en la localidad. “Yo creo que no es que les provoque algo que yo hago, yo creo que simplemente les provoca mi sola existencia porque mi proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en la Comunidad de Madrid y creo que según se acerquen los meses de elecciones esto va a ir más. Me temo que de aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre”.

También aprovechó para defender la oportunidad de su título: " Dicen mis adversarios por intentar justificar lo que pasó ayer que fue una provocación asistir a esto… debe ser que yo no me merecía la distinción de haber sido la primera alumna de Ciencias de la Información que se convierte en presidenta de todos los madrileños a través de las urnas… quizá lleve la falda muy corta. Debe ser eso, pero es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos”, ironizó.

Ayuso también desmintió al ministro de Universidades, Joan Subirats, que aseguró que Madrid es la Comunidad que menos invierte en universidades públicas: “Están mintiendo sobre la financiación de la universidad pública intentando justificar nuevamente lo que ayer sucedió para bochorno de la inmensa mayoría de los ciudadanos normales (...) Cuando llegué como presidenta, se destinaban 988 millones a las seis universidades públicas madrileñas y hoy son 1.130 millones, un presupuesto muy por encima del que invierte en otras comunidades autónomas y yo no soy la que está revirtiendo la calidad educativa ni atacando la excelencia ni la independencia de las universidades… es el Gobierno el que quiere convertir lo público empezando por la Universidad en lugares privatizados para ellos”.