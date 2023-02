Madrid cuestiona la veracidad de los datos de abandono escolar del Ministerio de Educación: “Nada es casual”

Madrid no se cree los últimos datos de abandono escolar difundidos por el Ministerio de Educación y FP la semana pasada que no dejan bien parada a la región ya que, después de 13 años bajando el porcentaje, ahora sube, por primera vez, desde 2008. De mantenerse en unas tasas del 10%, ahora Madrid se sitúa en el 13,2 el porcentaje de jóvenes que abandonan sus estudios sin haber terminado la FP o el Bachillerato. “Un vuelco sorprendente”, según el vicepresidente madrileño. Tanto es así, que según la interpretación que se hace de los datos, seria tanto como decir que ocho de cada diez alumnos abandonan los estudios a los 12 años.

¿Se trata de un error o hay algún tipo de intencionalidad política en que el Gobierno del PSOE deje mal parada a Madrid? Por un lado, si los datos fueran ciertos, “me parece coherente con los mensajes que ha lanzado el Gobierno durante los últimos cuatro años: el esfuerzo no sirve para nada, tampoco el mérito, los conocimientos son anticuados, el aprobado general es lo mejor... No me extraña que con estos mensajes suba el abandono escolar”. Porque lo que a Ossorio le chirría es que cuando se observa la estadística de distribución por regiones hay autonomías que tenían unas altísimas tasas de abandono escolar y ahora son bajísimas. Es un vuelco radical. Y, en cambio Madrid, que cumplió los objetivos de abandono de la UE antes que otras comunidades se produce un vuelco sorprendente”.

Pero Ossorio también fue más allá y sembró la sospecha de que detrás de estas cifras pueda haber una intencionalidad política: “Esto se suma a los conflictos que han existido en el INE con los datos de la inflación y los de empleo, se cambia al presidente del INE cuando unos datos del crecimiento del PIB no le agradan al Gobierno y, en estas circunstancias, nada es casual. Son datos inconsistentes”.

Su preocupación ha quedado reflejada en sendas cartas remitidas al Ministerio de Educación y FP y al INE sobre los datos, obtenidos a partir de la EPA 2022, en las que el consejero pide una revisión de los datos porque “todo indica que se han producido desajustes al realizar la muestra, en el proceso y cómputo de las entrevistas o en la ponderación para nuestra región”.

Así, relata que, al analizar los porcentajes desagregados por cuatrimestres, “se observan bruscos altibajos que carecen de toda lógica. En el primer trimestre, la TAET fue del 12,8%, en el segundo del 7,8% y, sorprendentemente, en el tercer y cuarto trimestre se incrementa hasta el 16,9% y 15,6%, respectivamente, sin que se haya producido ninguna circunstancia excepcional que lo justifique. Además, si analizamos en detalle los datos de abandono educativo temprano antes de la obtención del título de Primaria en la Comunidad de Madrid, se recoge en el cuarto trimestre un valor del 8,1% absolutamente incongruente con los índices de los últimos años, que siempre han estado por debajo del 2%. Ese repentino incremento de más de seis puntos, cuadruplicando las cifras anteriores, además de contaminar el valor final, no tiene ningún sentido”.

Es por eso por lo que considera que puede haber habido un “desajuste de muestreo”, motivo por el que también remite una misiva a la Presidenta del INE solicitándole formalmente la información técnica de los datos y el contraste con otras fuentes.

Aumento de oportunidades laborales

Desde el Ministerio de Educación aseguran que se procederá a una revisión de los datos de la EPA, de los que hace una explotación estadística a partir de los cuales obtiene los datos de abandono, a pesar de que se trata de una encuesta muy estandarizada. No obstante, fuentes del Ministerio aseguran que el aumento del abandono puede estar relacionado con el crecimiento económico que ha experimentado el país después de varios años de pandemia, que ha abierto oportunidades laborales a alumnos que no querían seguir estudiando. Es más, refieren que el aumento de las tasas de abandono se ha producido especialmente en comunidades en las que ha habido un fuerte incremento del turismo, algunas de ellas gobernadas por el PSOE, como Baleares y Comunidad Valenciana.