El alcalde de Manzanares El Real presenta su dimisión y entrega el acta de concejal

El alcalde de Manzanares El Real, José Luis Labrador (PSOE), ha anunciado la renuncia al cargo, tras dos mandatos consecutivos al frente del Consistorio, y la entrega del acta como concejal.

En una carta a los vecinos, Labrador ha explicado su decisión "irrevocable" por motivos de salud" y ante la "complicada" situación política en la localidad tras la ruptura de la coalición de gobierno que le llevó a revalidar al frente de la Alcaldía en las últimas elecciones municipales.

"En primer lugar, y motivo principal, mi salud, que tras una época dura mentalmente para mí, he decidido poner freno con el objetivo de reflexionar y no caer en la toma de decisiones que no voy a poder gestionar", ha explicado.

El segundo motivo que alega el hasta ahora regidor es la "complicada" situación política. Tras las elecciones municipales de mayo de 2023, Labrador revalidó en el cargo gracias a un pacto de izquierdas, con el apoyo de Podemos, IU y Más Madrid-Equo, pese a que el ganador de las elecciones fue el PP.

Según justifica en la misiva a los vecinos, hace unos meses decidió romper el pacto de coalición al considerar que "no estaba más que perjudicando" el normal funcionamiento del municipio, "algo que tarde o temprano" pagarían "todos". En su momento, indicó que retiraba todas las áreas delegadas a los concejales de los otros grupos "por falta de confianza", asumiendo estas los tres concejales del PSOE-Progresistas.

"Desde ese mismo momento abrí las puertas a hablar y llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas municipales, tras un periodo de diálogos con el Partido Popular con quien gran parte de nuestros proyectos políticos para Manzanares El Real coincidían, finalmente no ha podido materializarse por falta de acuerdo desde los dos grandes partidos en Madrid, PP y PSOE", ha explicado.

En este contexto, Labrador ha incidido en que toma la decisión de abandonar el Consistorio manteniéndose "coherente" con sus principios y "anteponiendo el interés" de la localidad y el proyecto municipalista del PSOE-Progresistas. "He considerado que lo primero debe estar Manzanares El Real y su progreso como municipio", ha subrayado en la carta.

El exalcalde socialista, que se reafirma como "socialdemócrata convencido", ha recalcado que continuará apoyando el proyecto político que encabeza Juan Lobato como secretario general del PSOE-M pero ha incidido en que, ante todo, es vecino de Manzanares El Real.

Cinco año y cuatro meses

En la misiva, Labrador ha trasladado su agradecimiento a los vecinos y trabajadores municipales por todo lo que ha aprendido durante su etapa al frente del Consistorio, así como a los cuatro concejales que durante estos años han colaborado con él "para seguir haciendo realidad" su proyecto.

"Han sido 5 años y 4 meses de intenso trabajo, con éxitos y frustraciones, con errores y con aciertos, pero desde luego nadie puede quitarme las ganas y el trabajo, la ilusión y el compromiso que he dedicado durante este tiempo a mi pueblo. Me voy con tristeza, pero también con orgullo del trabajo realizado, y sobre todo, me voy como vine, con la cara alta y las manos limpias", ha incidido.

De cara a la nueva etapa que se abre en el Ayuntamiento, Labrador expresa en la carta su deseo de "muchos éxitos" para la Corporación Municipal y a quien le sustituya en el cargo. "No es tarea sencilla, lo aseguro. Los éxitos que nuestro Gobierno obtenga, serán los éxitos de todos los vecinos como pueblo", ha zanjado en su escrito a los vecinos.