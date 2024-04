Alicia Framis: «El arte debe estar dónde no te lo esperes»

En pleno corazón de la capital, Galería Canalejas irradia una incomparable luz nueva, un resplandor que se equipara con la elegancia de las colecciones sus boutiques. Sin embargo, en esta ocasión no se trata del lanzamiento de la última colección de joyería exclusiva. En lugar de eso, se alza una escultura de dimensiones extraordinarias de la artista Alicia Framis: un diamante de tres metros de altura, elaborado con espejos que reflejan la luz y la esencia de quienes se acercan a ella.

Bajo el nombre «Leave here your fears», esta majestuosa instalación artística funciona como un buzón catalizador, invitando a los visitantes a liberarse de sus miedos e inseguridades a través de una experiencia interactiva: depositando sus temores en pequeñas notas escritas y, de esta forma, deshacerse de ellos simbólicamente. «Estoy entusiasmada. Para mí, lo más importante es que la gente de la calle, que esté por Sol o en esta galería, sin ningún tipo de intención más que de pasárselo bien en Madrid vengan a dejar aquí sus miedos», explica Framis a este periódico, que además confiesa que para ella, «lo importante es que el arte esté en todas partes. A parte de una exposición es una acción para lograr esto, especialmente en sitios que no te lo esperarías».

La obra es una reflexión poética que surgió durante la pandemia, una época que marcó un momento de incertidumbre para la sociedad y que la artista quiso dejar reflejado en este proyecto. «La idea surgió de mi experiencia al observar cómo los tiempos tan complejos y turbulentos en los que vivimos nos impactan emocionalmente. Representa una válvula de escape y de gestión emocional», explica la artista. La escultura, una enorme pieza giratoria con forma híbrida de diamante piramidal, se erige como un recordatorio poético de la capacidad humana para superar sus propios límites psicológicos. Un espacio concebido por la artista como un santuario donde cualquier persona dispuesta a dejar atrás sus limitaciones psicológicas, pueda reconectar con el mundo que le rodea, materializando el pensamiento tóxico para poder liberarlo.

La artista, ha guardado todos los miedos que las personas han ido depositando en los diferentes países que ha recorrido la obra: «No los comparto por respeto, pero diría que los que más se repiten es a la soledad, a que falte un ser querido, a la enfermedad, a no ser suficiente o a la guerra». El suyo dice ser al miedo. «No hay nada peor que tener miedo al miedo. Creo que se ha de superar. Son fases de tu vida que hay que transgredirlos, lo peor no es hacerlo», explica.

La instalación no solo enriquece el espacio, sino que también subraya su compromiso con el arte contemporáneo y su deseo de acercar al público experiencias artísticas significativas. «En Galería Canalejas apostamos por el arte contemporáneo, una pieza fundamental de nuestra filosofía», declara Karine Titli, directora de Galería Canalejas. «El entorno donde se expone una obra influye significativamente en su perfección por parte del público, por ello queremos ofrecer nuestro espacio como un lugar donde convivir con el arte fuera de su contexto habitual, recordando que puede formar parte de nuestro día a día y encontrarse en lugares inesperados».

«Leave here your fears» se podrá admirar y experimentar desde el 9 de abril hasta el 29 de julio en Galería Canalejas. Cuatro meses para visitar este emblemático punto de encuentro para el arte y descubrir la obra de Alicia Framis en primera persona.