Alma Ezcurra, número tres del PP a las europeas: «Hay que hacer un trabajo de conexión de la UE con los ciudadanos»

Las farolas de la calle Génova, decoradas con los carteles con la consigna «Vota PP», ya avisan de la cercanía de la cita con las Elecciones europeas el próximo domingo 9 de junio. En los quioscos las portadas de los periódicos cuentan la aprobación de la Ley de Amnistía. En frente del número 13, la sede del Partido Popular, abre la puerta de Reformismo21 –una fundación adscrita al PP– Alma Ezcurra, diputada de la Asamblea de Madrid y candidata a eurodiputada. Ezcurra pronunció el pasado 24 de noviembre de 2023 un discurso en relación con la Ley de Amnistía y dirigido al grupo parlamentario del partido socialista que fue sonado: «solo le recordará la Historia por su complicidad y por su cobardía». Ezcurra (1987, Madrid) es la tercera en la lista y cuenta que cuando Alberto Núñez Feijóo la llamó a su despacho sabía que, en este «contexto», o había hecho «algo muy malo» o que «a lo mejor era candidata». «Si el presidente de tu partido te concede ese honor, no sé si es tanto una propuesta como una decisión tomada», reflexiona. La política madrileña, pulsera de apoyo a Ayuso en su muñeca, al principio pensó que Feijóo «había perdido la cabeza. ¿Qué hace una tía de Carabanchel en un sitio como Bruselas?». Luego, se calmó y dice que pensó: «eEste tío es un genio. Le viene bien que una tía como yo, de Madrid, de barrio, vaya a un sitio como ese».

¿Qué piensa hoy ya aprobada la ley [de Amnistía]?

Exactamente lo mismo, cambiando algunos tiempos verbales. Ahora ya sabemos que la historia solo recordará al Partido Socialista por su complicidad y su cobardía.

¿Son importantes estas Elecciones Europeas?

A mí me parecen absolutamente importantes con todo lo que está ocurriendo. Antes hacía una reflexión: en este momento Sánchez es corrupción. Mires por donde mires, miembros de su gobierno, su entorno familiar, la propia ley de Amnistía es un acto de corrupción institucional. Es la primera vez que todos los ciudadanos podemos votar después de todas las cosas que han pasado. Me parece que estas elecciones son imprescindibles para que todo aquel que tenga una opinión sobre lo que ha ocurrido a lo largo del último año en España, se exprese y se exprese como lo hacemos los demócratas: con sus votos. La decisión de este voto no es tanto Sánchez sí o Sánchez no como qué España quieres. Quieres ser una España de gente, ciudadanos, libres, fuertes e independientes que cuenta en una Europa que es muy necesaria o queremos ser un país de enchufados, de camaradas colocados, en una Europa que siempre tiene que mirar desde atrás.

¿A qué se refiere con «mirar desde atrás»?

Bueno, esa condescendencia con la que a veces nos miran en Europa. Yo creo que en España hay gente que es que no pintamos en Europa. Qué va. Sánchez es uno de los presidentes del gobierno que más poder ha podido tener en Europa. El problema es que no lo ha utilizado en beneficio de su país, lo ha utilizado en su propio beneficio o en el de su partido, que ahora mismo ya son dos cosas indistinguibles. Entonces el papel de España es muy poco relevante y hemos desaprovechado muchas oportunidades.

¿Los madrileños son conscientes de la relevancia de las elecciones?

Sobre todo lo espero. Madrid es al Partido Popular y a España lo que Europa debería ser para España. Ese faro de libertad, ese lugar donde todos nos miramos y que somos muy conscientes de lo que está pasando. Es verdad que a mí también me gusta decir que España no es Madrid. No sé cómo estará la situación en otros lugares de España, pero lo que yo percibo en la calle es que mucha gente me dice que la situación es complicada y que tienen ganas de ir a votar. También entiendo perfectamente el hastío de los ciudadanos con la racha electoral que llevamos, no recientemente, sino de los últimos 10 años en España. Es una pena que ese hastío, si llega a demostrarse, sea en unas elecciones como las europeas, que son el último reducto de la normalidad institucional, que son cada cinco años. Pero yo sí encuentro movilización en Madrid.

Alma Ezcurra, candidata del PP al parlamento Europeo, el pasado 31 de mayo en un momento de la entrevista. Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

¿Ven las políticas europeas muy lejanas?

He hecho esta reflexión como ciudadana, no tanto como candidata. Hay una cosa que me aplico en mis relaciones personales, y es que todo lo que funciona puede parecer innecesario. Tú no te das cuenta de que está ahí, pero hasta que pasan cosas. Por ejemplo, cuando se rompe una relación con un amigo y dices “Ah, tuve que haberlo cuidado” o ser mucho más consciente de que tenía esta joya. Y yo creo que con la Unión Europea nos pasa un poco esto. Creo que está presente en todos los productos que comemos, en la seguridad de la sillita que ponemos en el coche para nuestro hijo, en el tapón de la botella. Está presente en absolutamente todo, y porque funciona razonablemente bien, no nos damos cuenta. Por eso creo que hay hacer un trabajo fuerte de conexión de la Unión Europea con los ciudadanos y de los ciudadanos con la Unión Europea, y en ese sentido la Unión Europea también tiene mucho que hacer. Quiero decir, tiene que renovar un poco los votos con la ciudadanía y ser conscientes de que en el momento en el que nos encontramos, pues a lo mejor tiene que ser un poco menos burocrática, tiene que preguntarse más el porqué de las cosas, sino el cómo. Ser más cercana, más popular.

El último punto de su manifiesto para las Europeas se llama «La Europa de las pequeñas cosas». ¿Qué es?

La idea de la «Europa de las pequeñas cosas» me parece preciosa. Parte de la experiencia. Por ejemplo: el chupete con el que se atragantó un niño austríaco le salva la vida a un niño español. Esa es la Unión Europea. A mí me parece una idea mágica. La Unión Europea está en las pequeñas cosas y las experiencias de cada uno de los Estados miembros que conformamos la Unión nos salva vidas, nos hace mejores, nos otorga derechos. Bajando más a lo concreto, los fondos europeos han podido ayudar mucho a Madrid y a los madrileños a mejorar en muchos aspectos, pero es verdad que como todo lo que toca Sánchez y tiene que ver con la gestión de los problemas diarios de la gente, pues no han funcionado. Nosotros tenemos una propuesta para hacerlos más transparentes y que las Comunidades Autónomas puedan participar mucho más de su gestión, porque están más pegadas al territorio y entienden mejor qué necesidades se tienen que cubrir.

¿Consideran que Madrid debería recibir más fondos europeos?

Nosotros pensamos que lo que tiene que suceder es que los fondos europeos lleguen a la gente. No queremos tanto más fondos como que los fondos de verdad lleguen a la gente, porque ahora mismo mueren en un infierno administrativo por culpa del gobierno de España. Y además no podemos saber dónde está el tapón porque no se gestiona de una manera transparente. Por eso creemos que tienen que gestionarse por las Comunidades Autónomas o que estas tengan una mayor participación en su gestión porque sabemos que en Madrid eso va a ser garantía de que llegan a la gente.

¿Cómo puede una madrileña de Carabanchel cambiar las cosas desde Europa?

Me vas a permitir la broma: con ganas [hace un chasquido de dedos]. Yo tengo una experiencia madrileña espectacular. Yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz en este momento representan un faro de libertad. Tengo el empuje de Madrid, el conocimiento de la fundación, el apoyo de mi presidente y de mi partido para ir a Europa a decir las cosas que acabo de decir. A decir que, por ejemplo, la democracia no se defiende con burocracia. Que tenemos que centrarnos un poco más en la acción, más allá de esas paredes altas de los edificios de Bruselas están pasando cosas y nos tenemos que hacer cargo de ellas.

¿Qué se juega el PP el próximo 9-J?

El PP se juega a ser el partido más fuerte de Europa. En este momento el Partido Popular gobierna la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en miles de ayuntamientos. Controla el Senado desde el punto de vista de la mesa. Tenemos la presidencia del Senado y también vamos a liderar Europa. Yo creo que es la mejor manera de servir de contrapeso a un gobierno que está, en este momento, eliminando todos los contrapesos posibles. Tenemos que hablar con una voz propia en la Unión. Tenemos que defender a España y tenemos que defender a Europa y tenemos que posicionarnos en el mundo. Luego hay una parte más electoral, que es tres años más de Sánchez o no. Yo creo que si en este momento la gente llena las urnas de votos al Partido Popular y además al Partido Popular no fractura el voto, existe una posibilidad real de que Pedro Sánchez acorralado por los casos de corrupción, decida convocar a la ciudadanía las urnas. Si no lo hacemos así, si el voto se fractura, pues quizá probablemente Sánchez se sienta legitimado para continuar tres o 33 años más.

¿Son adversarios PP y Vox en las Europeas?

Somos contrincantes. En la medida en que todos nos presentamos y constituimos la oferta electoral, luchamos en el sentido bueno de la palabra por lograr votos.

¿Qué pactos esperan hacer tras los resultados?

En la medida en la que esperamos y sabemos que vamos a ganar las elecciones y que vamos a ser el grupo político más importante, pues la verdad es que no estamos tanto pensando en los pactos como en incrementar nuestra victoria. Pero si esto va de pactos, yo creo que hay tres líneas rojas que no se deben cruzar. Estado de derecho, apoyo a Ucrania y lucha contra el nacionalismo. Todo el que cumple esas tres condiciones se podrá sentar a la mesa. Otra cosa será en los pactos que se puedan alcanzar, pero para sentarnos en la mesa, esas son las tres líneas rojas. Son líneas rojas que no hablan de elegir izquierda o derecha, son líneas rojas democráticas.

¿Y Vox se puede sentar en esa mesa ahora?

Si Vox respeta el Estado de derecho, apoya a Ucrania y lucha contra los nacionalismos se sentará en la mesa. Sentarse en la mesa no es alcanzar acuerdos.

¿Tiene pensado a qué Comisiones va a adherirse?

Estoy a disposición de mi grupo porque el Partido Popular va prácticamente a duplicar su representación, entonces estoy a disposición y a la orden.

¿No tiene preferencias?

Me gusta juventud y cultura, y me gusta libertades.