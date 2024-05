Las «EUgenias»: tres amigas que buscan impulsar a través de las redes sociales el voto en las Elecciones Europeas

Amaia Echevarría escribió en el grupo de Whatsapp que debían hacerse «tiktokers» de la Unión Europea (UE). La broma –mitad en broma, mitad en serio– de Amaia tuvo una acogida inesperada por parte de sus dos amigas. Para Amaia, fue «lo típico que dices que esperas que nadie siga». Pero Cristina Gallego y María Moya la siguieron, como si estuvieran aguardando a que esa pregunta llegase. El nombre ya lo tenían, que es del grupo: las «EUgenias», esto es, las «genias de la UE». «No teníamos intención de ser pretenciosas, era el nombre de nuestro grupo y así lo sacamos», matiza María. A partir de ahí comenzó la andadura de las tres en las redes sociales –@eu_geniass, en Instagram y en TikTok– como creadoras de contenido: de momento han mantenido el ritmo de un vídeo por día, que va desde preguntas por la calle hasta entrevistas o memes. Las Elecciones europeas se celebran del 6 al 9 del siguiente mes –en España son el domingo 9 de junio. En un año en el que las europeas no coinciden con las generales en nuestro país, la intención del proyecto de las EUgenias era «fomentar el voto, sobre todo de los jóvenes», explican en una cafetería del Paseo de la Castellana. A las pocas semanas de empezar, les contactó una agencia de comunicación que, junto con Poletika, querían que llevaran una campaña para fomentar el voto joven. El último Eurobarómetro de abril es optimista «debido al contexto geopolítico»: sitúa la intención del voto en España en un 70%.

Fue un proceso muy «orgánico». «Nos mandábamos muchos memes y pensábamos, ¿cómo es que nadie nos entiende?», cuenta Amaia. Siempre que quedaban terminaban hablando de Los Veintisiete. «Somos las pesadas que le damos la turra a nuestros amigos y familia con la Unión Europea», dice Cristina. El objetivo principal era intentar trasmitir su conocimiento, pero de una manera cercana y actualizada, de tal forma que pudiera llegar a todos los públicos, especialmente a los jóvenes. «Queríamos explicar a la gente que no está tan familiarizada con las instituciones qué es la UE, por qué es tan importante. Ahora que vienen las Elecciones, por ejemplo, qué se va a votar», explica Cristina. Esta tarea de «creadoras de contenido» –prefieren esta denominación a la de influencers– la compaginan con sus trabajos.

Amaia, Cristina y María son periodistas y las tres han compartido siempre una inquietud por lo internacional, especialmente por los asuntos europeos. Amaia, de 25 años, es de Bilbao, pero ha hecho su vida en la capital. «No pienso en irme de Madrid. Aquí es donde me ha pasado todo lo bueno que me ha pasado en la vida». Se fue Erasmus a Lisboa, fue presidenta de ESN (Erasmus Student Network) en España y trabajó en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Allí conoció a Cristina Gallego, de 27 años, que es madrileña «de toda la vida». Con 16 años se fue a Estados Unidos y eso le hizo «conectar con las Relaciones Internacionales». Dos becas la unieron con Europa: la de la Agencia EFE y la Caixa, con la que hizo prácticas en Ginebra (Suiza), y la beca Schuman del Parlamento Europeo –esta la han hecho las tres–. María Moya, de 28 años, es de Alcolea, un pueblo de la Alpujarra almeriense, pero siente Madrid como su «casa». Estudió el doble grado de Periodismo y Relaciones Internacionales. «Madrid ha unido a las EUgenias», zanja María, que luce una pegatina con el símbolo de la cuenta, una nutria «que se llama Eugenia», en la parte trasera de la funda de su móvil.

Sus trabajos y vivencias les habían puesto antes en la posición de tener que divulgar contenido sobre la Unión Europea, «pero de una manera muy institucional», matiza Amaia. Esa «forma de comunicar era como una burbuja, es muy difícil que le llegue a la gente porque es muy poco atractiva», explica María. Siendo esos contenidos «necesarios», sabedoras ellas de la complejidad que tiene el entramado político europeo, querían llevarlo a la gente menos entendida. Una de las formas es subiendo memes. Por ejemplo, con un vídeo en el que sale una persona muy agitada a la que añaden el siguiente texto: «Cuando nos dicen que no van a votar en las elecciones europeas porque no sirve para nada». También se han atrevido a explicar, representando con una imagen en la que tres personajes disfrazados de Spider-Man se señalan entre sí, las diferencias entre el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Europa –los dos primeros son instituciones de la UE; el último, no.

Además de este contenido, también han realizado bastantes encuestas aleatorias por la calle. María comenta que le ha «sorprendido» lo que sabe la gente sobre la Unión Europea. Aunque fueran preguntas sobre «lo básico de la UE», las tres se esperaban menos de las respuestas a las preguntas, que van desde cuántos países tiene la Unión Europea hasta qué ciudad es sede de las instituciones. Sin embargo, comentan las EUgenias, la mayoría de la gente no sabía que dentro de un mes se van a celebrar las Elecciones europeas. «Al decírselo», explica Cristina, «ha sido cuando han dicho: “Ah, pues, voy a ir a votar”».

Las EUgenias no han conseguido un gran número de seguidores –casi 700 en Instagram– pero sí están satisfechas con el alcance que han generado. Uno de sus vídeos llega a las 70.000 visualizaciones. Y uno de sus grandes momentos fue el de entrevistar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El Parlamento Europeo organizó un evento con más de 400 jóvenes, y ellas se apuntaron. «Nos pusimos en la puerta al salir, a intentar pillarla como sea», narra Cristina. Y Metsola les dio una respuesta de animar a los jóvenes al voto: objetivo cumplido.

Las tres periodistas consideran que el voto es necesario. Los argumentos: «Es la única forma de que se representen los intereses de la ciudadanía. Votar es un derecho ganado», expone Amaia; «Si no votas, otros decidirán por ti», expresa María. Sobre todo, el voto joven es el importante: «Los jóvenes somos el futuro de la Unión Europea y somos los que vamos a heredarla», dice Amaia. Y añade: «Hay que proteger lo que construyeron los que en su momento lucharon por crear la UE».

A las pocas semanas de empezar, una agencia de comunicación y Poletika las contactó para llevar a cabo una campaña de comunicación que tiene el objetivo de «fomentar el voto joven». El proyecto se llama «EUgenias Academy» y dura hasta que se celebren las elecciones. La semana siguiente se plantea muy ajetreada: el jueves 9 de mayo es el Día de Europa y tienen previstas algunas colaboraciones.

Amaia cree que lo que falta es el «compromiso»: «Que la gente se sienta identificada, y eso que España es uno de los países más europeístas». Coinciden las tres en que mucha gente «da por sentado» lo que viene la de Unión Europea. De hecho, detalla María, «hay gente que dice la frase “Eso viene de Europa”, como si Europa no fuésemos nosotros también». Por ello, hacen el trabajo de apelar a los «beneficios» que da la UE: «que puedas viajar con tu DNI por toda la UE, el Euro, el mercado único...».

Su bagaje les hace tener un punto de partida: son unas europeístas convencidas. Las tres confían en el proyecto europeo. Por esa razón, no quieren «parar» tras las elecciones, pero seguramente «bajaran un poco el ritmo».