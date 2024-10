Almeida acusa a Reyes Maroto de decir: "La cara de payaso que tiene el alcalde"

Tensión, una vez más, en el Pleno municipal. Ha ocurrido esta mañana en el Pleno de Cibeles. Durante uno de los puntos del día, José Luis Martínez-Almeida, que no tenía el turno de palabra, interrumpió el Pleno para, en tono muy airado, reprochar a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que había dicho, señalándole "con el dedo", "la cara de payaso que tiene el alcalde". "Eso es lo que hemos escuchado. Me limito a pedir a la señora Maroto que rectifique. Nada más".

Acto seguido, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, dio la palabra a Maroto para que "rectificara", algo que la portavoz socialista rehusó hacer. "Yo le pido al señor alcalde que rectifique". Fanjul le reprochó su actitud. "Luego no me pida usted el turno de palabra cuando se sienta ofendida por alguna acusación. Se lo digo desde ya: no se la voy a dar". Acto seguido, continuó el orden del día.